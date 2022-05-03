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Военное обозрение

В Сети появилось видео поставленных на Украину польских танков Т-72М1

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось видео переданных Украине западными странами "новых" старых танков Т-72. Как утверждают авторы ролика, в нем показаны польские танки Т-72М1, уже находящиеся в подразделениях украинской армии.

Судя по видео, если это действительно переданные из Польши Т-72М1, то танки поставлены в самой простой модификации, на них нет даже коробок динамической защиты. Таким образом подтверждается ранее озвученная информация, что Варшава отправляет на Украину танки Т-72М упрощенной модификации 1979 года, без ДЗ, современных систем управления огнем и многоканальных прицелов. Эта техника находилась на базе хранения в Люблине в ожидании модернизации до уровня РТ-91.

Также неизвестно, какое количество переданных танков вообще на ходу, поскольку проскакивала информация, что какое-то количество техники вообще в небоеспособном состоянии и требует ремонта, причем капитального. А проводить его негде, Россия выбила основные бронетанковые заводы Украины. Недаром Киев договаривался о ремонте бронетехники с западными странами и даже вроде как заключил договор с Чехией как раз на ремонт партии украинских танков.

Всего Польша поставила на Украину 232 танка Т-72М1 еще советского производства, снятых с хранения. Это позволило Варшаве занять "почетное" второе место среди "поставщиков оружия" Киеву вслед за США. Кроме танков Т-72М и БМП BWP-1 (польская версия БМП-1), Польша отправила на Украину "десятки самоходных гаубиц, беспилотников, ракет и гранатометов", всего на сумму более 7 млрд. злотых (примерно 1,6 млрд. долларов).

Возможно скоро на вооружении танковых подразделений НМ ДНР и ЛНР появятся "новые" старые танки Т-72М1, в виде трофеев конечно. Но это только в том случае, если эти танки вообще доберутся до Донбасса. В том виде, в каком они переданы ВСУ, возможно вести бой только до первого гранатометчика.

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Страны
Польша
Россия
США
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Чехия
Продукция
PT-91
БМП-1
Т-72
Проекты
БПЛА
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