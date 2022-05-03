Iltalehti узнала дату принятия решения Финляндии по вступлению в НАТО

Iltalehti: Финляндия сообщит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая

Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti. Президент страны Саули Ниинисте 12 мая объявит, что выступает за вступление страны в Североатлантический альянс. После его обращения выступят партии парламента, которые поддержат позицию главы государства. До 12 мая комитеты финского парламента завершат обсуждение доклада по внешней политике и политике безопасности. После этого заявление о подаче заявки на членство в НАТО планируется передать в блок без дополнительных обсуждений в комитетах и без голосования.