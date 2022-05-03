Сообщается об очередном ударе высокоточными ракетами по ж/д мосту под Одессой

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Российские войска нанесли повторный удар по железнодорожному мосту в районе населенного пункта Затока в Одесской области. Нанесение ударов подтверждают в военной администрации Одессы.

Как сообщают местные СМИ, российские ВС нанесли удар по Одессе тремя высокоточными ракетами. Имеется точное попадание в железнодорожный мост через Днестровский лиман. Об этом сообщил спикер Одесской администрации Сергей Братчук. Также якобы поражен еще какой-то объект на территории самого города, но точной информации об этом нет.

По данным одесского издания "Думская.нет" воздушная тревога в городе не объявлялась, работала украинская ПВО. Подтверждается попадание одной или двух ракет в мост, имеющий стратегическое значение для поставок горюче-смазочных материалов из Молдавии на Украину. О последствиях удара ничего не сообщается, но подчеркивается, что возможное восстановление моста займет не один месяц. В общем, на этом направлении поставки ГСМ на Украину перекрыты.

Напомним, что по железнодорожному мосту, переброшенному через Днепровский лиман, было нанесено два удара крылатыми ракетами "Калибр" - 26 и 27 апреля. Мост пришел в негодное состояние, но власти Одессы бросили все силы на его восстановление, поскольку он имел стратегическое значение для поставок вооружения и ГСМ с территории Румынии через Молдавию. Теперь на этом направлении поставлена точка.

Тем временем глава одесской военной администрации Максим Марчук заявил, что в ходе ракетного удара жертв и прострадавших нет, ПВО якобы сбила российский БПЛА, приближающийся к городу с моря. К северо-западу от Одессы замечена российская корабельная группа.