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Российская газета

Бойцы Росгвардии совместно с военными Минобороны уничтожили танковую колонну ВСУ

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Уничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Андроник

Росгвардейцы из отдельного батальона оперативного назначения помогли военным Минобороны уничтожить украинскую танковую группу в Харьковской области. Кроме того, при непосредственном участии росгвардейцев наши артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника. В результате уничтожены крупные склады вооружения там же в Харьковской области.

"В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ. Кроме того, под прикрытием росгвардейцев российские артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника", - сказано в сообщении на сайте Росгвардии РФ.

А ранее бойцы Росгвардии изъяли оружие и боеприпасы в детском лагере под Херсоном. Там проводилась отработка оперативной информации, и в результате проверки росгвардейцы обнаружили опасные предметы.


Тимофей Борисов

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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