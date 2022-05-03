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Известия.ru

В Минобороны сообщили о сбитом в районе Славянска украинском истребителе МиГ-29

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Tech. Sgt. Charles Vaughn

Вооруженные силы России сбили в городе Славянске Донецкой области украинский истребитель МиГ-29, заявил в понедельник, 2 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России сбили в городе Славянске Донецкой области украинский истребитель МиГ-29, заявил в понедельник, 2 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.


«В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29», — сказал он на регулярном брифинге.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила до 160 украинских военных и 26 единиц украинской бронетехники. Высокоточные ракеты воздушного базирования за сутки поразили 38 украинских военных объектов.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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