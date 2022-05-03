Как ракетный комплекс "Искандер-М" работает в боевой обстановке

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы в ходе специальной операции на Украине расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Сюжет короткий - он длится чуть более двух минут. Но на видео запечатлены основные этапы подготовки к стрельбе, сам пуск ракеты и результаты огневого поражения противника. Сначала идут кадры того, как "Искандер" выдвигается на позицию. Она располагается в чистом поле. Затем по команде офицера расчет пусковой выполняет все необходимые операции, предшествующие старту почти 4-тонной оперативно-тактической ракеты. Наконец, она устремляется в голубое небо. На все-про все военные тратят считанные минуты.

Завершающие кадры сделаны с беспилотника. Они фиксируют точное попадание ракеты в цель, которая была обнаружена с помощью российской разведки. Как следует из комментария к ролику, таких целей несколько - точнее, это целая батарея украинских реактивных систем залпового огня "Смерч". Сверху хорошо видно, как "Искандер" накрывает боевые машины ВСУ, и все тонет в огне и дыму.

Видео сопровождается рассказом начальника расчета оперативно-тактического комплекса по имени Глеб. Он говорит, что целями для "Искандера" являются критически важные объекты противника - склады артиллерийско-ракетного вооружения, горюче-смазочных материалов, командные пункты и штабы ВСУ. Мобильность комплекса позволяет оперативно менять место его дислокации и избегать ответного удара. "Искандер" способен работать на различной местности и в разных погодных условиях. А его высокую точность обеспечивает специальное программное обеспечение и хорошая работа российской разведки.

"Благодаря техническому оснащению данного комплекса ракета точно попадает в цель. Нашему комплексу нет аналогов в мире. Мы способны поражать цели в тактической глубине противника. Ему не страшны средства радиоэлектронной борьбы противника. И перехватить ракету "Искандера" практически невозможно", - отметил офицер. По его словам, ни одно современное средство ПВО не способно отразить наш ракетный удар.

К этому можно добавить, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей противника. Объектами его удара могут быть позиции вражеских ракет, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, расположенные на аэродроме самолеты и вертолеты противника, его командные пункты и узлы связи. Все такие цели "Искандер" достает с расстояния до 500 километров.

Это единственный в мире оперативно тактический ракетный комплекс, на котором применяются как баллистические, так и крылатые ракеты. Последние способны лететь по заданной оператором траектории на максимально низкой высоте и огибать рельеф местности. Это делает боеприпас незаметным для ПВО противника. Непредсказуемая траектория и невидимость для радаров, которую гарантирует технология "стелс", приводят к тому, что "Искандер" практически неуязвимым для американских "Пэтриотов" и их европейских аналогов. Поэтому эксперты утверждают: эта боевая техника незаменима для уничтожения всех существующих в мире противовоздушных и противоракетных систем.

Кроме пусковой установки в комплекс входят транспортно-заряжающая машина с двумя дополнительными ракетами, машина регламентно-технического обслуживания, передвижной командный пункт, пункт подготовки информации, комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.

Бригады таких ракетных комплексов имеются во всех военных округах России.

Юрий Гаврилов