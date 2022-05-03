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Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация России уничтожила до 160 украинских военных. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая авиация России уничтожила до 160 украинских военных. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.


«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники», — заявил он в ходе брифинга.

Также, по его словам, высокоточные ракеты воздушного базирования за сутки поразили 38 украинских военных объектов. Ракетные войска за сутки поразили девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинскую батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийскую батарею на огневых позициях.

«Артиллерийскими подразделениями поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ», — сообщил Конашенков.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, а в ходе воздушного боя в районе Славянска был сбит украинский истребитель МиГ-29.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Накануне ведомство показало кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелов со стороны украинских военных и попросили о помощи.

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Страны
Россия
Украина
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Искандер
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