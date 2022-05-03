Войти
Интерфакс-АВН

Истребители НАТО отрабатывают в воздушном пространстве Эстонии полеты на малой высоте

355
0
0
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: © Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. Army

Таллин. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Пилоты бельгийских ВВС на истребителях F-16 в понедельник приступили в воздушном пространстве Эстонии к отработке задач на малых высотах.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, "базирующиеся на авиабазе Эмари (Amari) истребители ВВС Бельгии будут отрабатывать со 2 мая по 8 мая полеты на высоте не ниже 152 метров (500 футов) в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии".

Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС, включая операции на малой высоте. Свои зоны выделили и страны Балтии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Эстония
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
28.04.2021
Слабые звенья НАТО
15.05.2019
Polityka (Польша): польские ракеты в Балтийском море могут заблокировать россиян
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
16.05.2018
НАТО отрабатывает наступление на Восток
28.11.2017
Бельгийские истребители проведут тренировки в воздушном пространстве Эстонии
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 06:54
  • 24878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.05 02:26
  • 1
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 02.05 20:28
  • 12
В Москве начинается подготовка к репетиции парада Победы
  • 02.05 20:22
  • 2
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 02.05 20:13
  • 6
На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
  • 02.05 15:52
  • 2
Путин обсудил с Совбезом безопасность России на южном направлении
  • 02.05 13:46
  • 3
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 02.05 12:19
  • 61
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 02.05 06:52
  • 6
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 02.05 02:34
  • 1
Небесная атака на бронетехнику
  • 01.05 11:25
  • 3
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 01.05 09:19
  • 3
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 30.04 15:28
  • 1
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 30.04 15:22
  • 1
Заявление ФСВТС России по поводу незаконной передачи Украине ВиВТ советского (российского) производства
  • 30.04 01:56
  • 1
Обслуживать боевых роботов РФ будут беспилотники