Истребители НАТО отрабатывают в воздушном пространстве Эстонии полеты на малой высоте

Таллин. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Пилоты бельгийских ВВС на истребителях F-16 в понедельник приступили в воздушном пространстве Эстонии к отработке задач на малых высотах.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, "базирующиеся на авиабазе Эмари (Amari) истребители ВВС Бельгии будут отрабатывать со 2 мая по 8 мая полеты на высоте не ниже 152 метров (500 футов) в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии".

Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС, включая операции на малой высоте. Свои зоны выделили и страны Балтии.