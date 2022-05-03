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Интерфакс-АВН

Верховный муфтий России призвал соотечественников-мусульман молиться за участников военной спецоперации на Украине

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Талгат Таджуддин
Талгат Таджуддин.
Источник изображения: islamnews.ru

Уфа. 2 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничного богослужения в честь Уразы-байрам призвал российских мусульман к твердости духа и воли в период проведения специальной военной операции на Украине,

"Молим Вседержителя о добром здравии, о твердости духа и воли, о ниспослании его благословенной помощи всем руководителям нашей страны. Выражаем искреннюю благодарность за их сплоченность, единство решений и действий в этот исторический, переломный период строительства новой многополярной эры в истории всего человечества", - сказал он во время прямой трансляции проповеди в понедельник.

Верховный муфтий добавил, что молитвы мусульман также о "наших воинах, надежных защитниках Отечества, в особенности за тех, кто исполняет свой священный долг перед Родиной во время проведения специальной военной операции на Украине для защиты мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризации и устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае".

В понедельник 2 мая в России в мечетях проходят торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан.

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Страны
Россия
Украина
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