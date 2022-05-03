США убеждают арабский мир присоединиться к давлению на Россию

Что означает участие четырех арабских министров обороны в конференции по вооружению и поддержке Украины, инициированной американцами?

Марокко, Иордания, Катар и Тунис приняли участие в конференции в поддержку Украины. Однако там отсутствовали представители Саудовской Аравии, ОАЭ, большинства стран Персидского залива и Союза арабского Магриба. Каким будет ответ России?

Министры обороны четырех арабских стран (Марокко, Иордания, Катар и Тунис) приняли участие в международной конференции в поддержку Украины, организованной Соединенными Штатами, которая состоялась 26 апреля 2022 года. Более 18 арабских государств отказались присутствовать на этой конференции. Они тайно или явно поддерживают российскую военную операцию на Украине или придерживаются нейтралитета. Сообщается, что в общей сложности в конференции приняли участие более 40 стран.

Если присутствие министров обороны Марокко, Иордании и Катара было вполне ожидаемо, поскольку эти страны считаются союзниками Вашингтона, то участие министра обороны Туниса, который официально не входит в "американский лагерь", вызывает много вопросов.

Подавляющее большинство стран, направивших своих министров обороны для участия в этой конференции, входят в состав НАТО или собираются вступить в ряды Североатлантического альянса. Более того, они являются производителями вооружения и военной техники. И здесь возникает немаловажный вопрос: что же забыли на этой конференции представители четырех вышеупомянутых арабских стран? Они не являются членами НАТО и не достигли значительных успехов в военной промышленности. Иными словами, они не производят танки, бронемашины, самолеты, беспилотники или ракеты, которые могли бы помочь Украине в ее конфликте с Россией.

Если все страны Персидского залива, пользующиеся дружбой и покровительством Соединенных Штатов, за исключением Катара, отказались от американского приглашения принять участие в конференции, то почему эти четыре государства рискуют своей безопасностью и стабильностью, вставая на сторону "американского лагеря" в отношении украинского кризиса, который не имеет к арабам или мусульманам никакого отношения?

Любопытно, что Израиль, который производит танки, имеет ядерное оружие и считается одним из главных союзников Вашингтона, решил бойкотировать конференцию. Министр обороны Израиля Бени Ганц отсутствовал на конференции, чем вызвал гнев Соединенных Штатов и большинства европейских лидеров. Трудно понять, на каком основании министры обороны четырех арабских стран отправились в Берлин для участия в конференции по вооружению и поддержке Украины?

Марокко, Иордания, Катар и Тунис приняли участие в этой конференции, чтобы "подлизаться" к Соединенным Штатам. Они проигнорировали возможные негативные последствия для своей безопасности и стабильности, которые возникнут в том случае, если Вашингтон проиграет в конфликте, способный длиться годами или перерасти в Третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Всего в конференции приняли участие 43 из 200 стран мира, большинство из которых являются членами НАТО или собираются вступить в ряды Североатлантического альянса. Это говорит о потере влияния Соединенных Штатов, выступавших инициаторами проведения этой международной конференции.

Обратите внимание, что американцы, которых поддерживают некоторые арабские государства, не проводили никаких конференций в поддержку арабов. Они не выделяли средства на военную помощь палестинцам, сражающихся с израильской оккупацией. Вашингтон делал все с точностью до наоборот. Он использовал 33 страны для вторжения и оккупации Ирака, 66 стран (друзей Дамаска) для уничтожения Сирии, а до этого столько же для свержения режима Каддафи и уничтожения Ливии. При этом не стоит забывать о Йемене, который ждет та же участь из-за американского вмешательства.

Четыре арабские страны, принявшие участие в этой конференции, совершили серьезную политическую и стратегическую ошибку. Им не следовало занимать чью бы то ни было сторону и вообще вовлекаться в ситуацию подобного характера. Им стоило сохранять нейтралитет в этом конфликте. Более того, эти странам не следовало ставить на американцев, теряющих статус мирового гегемона, особенно учитывая растущее влияние нового российско-китайского союза.