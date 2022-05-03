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Военное обозрение

В США рассмотрят возможность привлечь американские войска к боевым действиям на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Действия США и Европы по так называемой "поддержке" Украины могут привести к реальному столкновению России и НАТО. Последние события, происходящие в Америке, только подтверждают это. Запад ни в коем случае не хочет проиграть в этом противостоянии.

На данный момент США рассматривают вариант привлечения собственных ВС к обороне Украины. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение американских конгрессменов. Согласно новой инициативе, президент США получит право ввести американские войска на территорию Украины в случае применения на ее территории оружия массового уничтожения. Естественно, ОМУ должна применить Россия.

Как говорится в тексте резолюции, если США посчитают, что Россия применила химическое, биологическое или ядерное оружие на территории Украины, Байден тут же получает полномочия ввести на территорию страны американские войска для "защиты национальных интересов США" и "восстановления территориальной целостности Украины". В этом случае американцы присоединяются к украинской армии и вместе занимаются "обороной".

Автор этой инициативы надеется, что закон будет принят. В то же время в Вашингтоне не устают повторять, что США не намерена вступать в конфликт с Россией ни при каком раскладе.

Между тем российские военные не исключают, что киевский режим при поддержке своих западных кураторов готовит на территории Украины ряд провокаций, в том числе и с применением химического оружия. Задача таких действий - обвинить Россию в применении оружия массового поражения против мирного населения, те самым получить еще большую поддержку со стороны стран Запада.

В то же время в Минобороны подчеркивают, что у российской армии нет химического оружия, за то имеются доказательства подготовки провокаций американскими спецслужбами.

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Россия
США
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Ядерный щит
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