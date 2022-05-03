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Военное обозрение

Польша вышла на второе место среди всех стран по объёму «военной помощи» Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

Польша стремительно избавляется от советского наследия, отправляя оставшееся оружие советского образца на Украину. В Варшаве надеются, что военная спецоперация России продлится еще долго, что позволит полностью обновить вооружение войска Польского.

Польша активно включилась в поставки вооружений на Украину, выступая не только в роли логистического хаба для переброски оружия на украинскую территорию, но и сама поставляет оружие и технику. Согласно подсчетам, на сегодняшний день Варшава отправила Киеву 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.

Как заявляют в Вышеградской группе, куда входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, поляки вышли на чистое второе место среди всех стран по объему поставляемой "военной помощи" Украине, обогнав даже Великобританию, премьер которой Борис Джонсон прямо из кожи лезет, как желает помочь своему другу Зеленскому. На первом месте, и это даже не обсуждается, США со своими миллиардами, готовые завалить Украину оружием, но не допустить победы России.

Решение Польши передать 232 своих танка Т-72 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине

- сообщает информационный ресурс Вышеградской группы visegrad24.

Буквально неделю назад в Варшаве заявили, что передали Украине вооружений на сумму 7 млрд. злотых, что означает примерно 1,6 млрд. долларов. Как подчеркнули поляки, переданных танков хватит для формирования двух танковых бригад. Кроме танков Польша передала Киеву несколько десятков боевых машин пехоты советского образца.

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Страны
Великобритания
Венгрия
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
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