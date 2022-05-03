Мифы и заблуждения о потоплении крейсера General Belgrano

2 мая исполняется 40 лет потоплению в ходе Фолклендской войны 1982 года британской атомной подводной лодкой Conqueror аргентинского крейсера General Belgrano. Почти 40 лет крейсер General Belgrano cчитался крупнейшим после Второй мировой войны боевым кораблем, потерянным в боевых действиях на море. События последнего месяца сделали историю гибели этого корабля снова актуальной.

Оригинал взят у коллеги taskforce82 в Десять мифов и заблуждений о потоплении крейсера "Генерал Бельграно"

Второго мая 1982 года британской атомной подводной лодкой "Конкэрор" был потоплен аргентинский крейсер "Генерал Бельграно" (бывш. USS "Финикс"). Это событие стало одним из центральных в истории Англо-аргентинского военного конфликта из-за Фолклендских (Мальвинских) островов и вместе с тем немало обросло мифами и просто фактическими ошибками в описаниях. В нижеприводимом материале постараюсь расставить все по своим местам.

1. Потопление британцами крейсера "Генерал Бельграно" за пределами объявленной ими 200-мильной зоны военных действий являлось противозаконным.

Главное обвинение, выдвинутое аргентинской пропагандой и живо подхваченное всей прогрессивно и антибритански настроенной частью человечества.

Во-первых, здесь имеет место подмена понятий блокадной и военной зоны. Если установление морской блокады (регламентируется Лондонской декларацией о праве морской войны от 26 февраля 1909 г.) требует обязательного объявления ее географических границ, то юридические нормы, регулирующие отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением военных действий, не подразумевают установления четких географических рамок локального вооруженного конфликта. Более того, практика установления так называемых "военных зон" наоборот противоречит нормам международного права.

Во-вторых, место потопления крейсера находится в пределах объявленной Буэнос-Айресом "южноатлантической военной зоны", постиравшейся на 200 морских миль от материкового побережья Аргентины и побережья Мальвинских островов, где командиры аргентинских кораблей начиная с 30 апреля 1982 г. имели приказ неограниченно атаковать любые британские военные или торговые суда. Полагать, что противник в этих обстоятельствах не поступит с ними симметрично, было крайне самонадеянным.

В-третьих, и это наиболее существенно, в переданной Аргентине 23 апреля 1982 г. ноте британского правительства было достаточно недвусмысленно сказано, что географические рамки вооруженной борьбы за Фолклендские острова не ограничиваются границами 200-мильной запретной зоны, установленной Великобританией вокруг архипелага.

Другое дело, что аргентинцы почему-то сами для себя решили, что британцы не станут нападать вне 200-мильной зоны, и их подводные лодки занимают позиции внутри нее, отчего при проведении оперативного развертывания Flota de Mar 30 апреля - 1 мая 1982 г. недооценивалась подводная угроза. Но это никак не касается правовой стороны вопроса.

Показательно, что офицеры ВМФ Аргентины, в т.ч. командующий надводным флотом контр-адмирал Альяра и командир крейсера капитана 1 ранга Бонсо, впоследствии отзывались о потоплении крейсера как горьком, но законном акте войны.

2. Потопление "Генерала Бельграно" лишило стороны конфликта возможности сесть за стол переговоров при посредничестве президента Перу Белаунде Терри

Еще одно хрестоматийное обвинение с аргентинской стороны. То, что сутками раньше аргентинская подводная лодка "Сан Луис" пыталась отправить на дно британский фрегат с двумя с половиной сотнями человек на борту, совершенно не заботясь о судьбе мирных инициатив президента Перу, на ход рассуждений никак не влияет. С этой точки зрения АПЛ "Конкэрор" только лишь продемонстрировала военно-техническое и профессиональное превосходство ВМФ Великобритании. И это как раз наоборот должно было стать для аргентинского военно-политического руководства основанием всерьез задуматься о бесперспективности продолжения военного конфликта. Но вместо того президент Галтьери заявил, что Аргентина потеряла 400 человек и готова потерять еще 4 000 или даже 40 000, чтобы отстоять Мальвины.

По версии же британской стороны, сведения о мирных инициативах Белаунде Терри достигли Лондона только во второй половине дня 2 мая, т.е. уже после принятия решения о потоплении крейсера.

"Решение потопить "Бельграно",- пишет М. Тэтчер в своих мемуарах,- было принято исключительно из военных, а не из политических соображений: утверждение, что мы старались сорвать мирную инициативу со стороны Перу, не выдерживало никакой критики. Те из нас, кто принимал решение в Чекерсе, ничего не знали о предложениях Перу, которые очень напоминали план Хейга, отвергнутый аргентинцами ранее".

Если взглянуть на вопрос шире, то утверждения о стремлении Аргентины к мирному урегулированию конфликта вообще довольно демагогичны. Фолклендская война началась со ввода аргентинских войск на острова, и в дальнейшем готовность буэнос-айресской хунты сесть за стол переговоров рождалась только под давлением британской вооруженной силы и при этом каждый раз запаздывала, отставая от положения военных дел. В течение апреля Аргентина настаивала на полной и безоговорочной передаче ей суверенитета над спорным архипелагом и немедленном отзыве британских экспедиционных сил из Южной Атлантики, игнорируя требования Резолюции Совета Безопасности ООН № 502. Только после 1 мая, когда Великобритания резко активизировала военные действия, нанеся удары по аргентинским оборонительным позициям на Фолклендах, Буэнос-Айрес пошел на попятную, выразив готовность вывести войска и заменить их наблюдателями ООН, но при этом аргентинцы добивались гарантий передачи им островов при мирном урегулировании спора. Такие условия, возможно, могли бы устроить Лондон месяцем раньше, но были уже совершенно неприемлемы в текущем моменте. После высадки британских войск 21 мая в заливе Сан-Карлос Аргентина была согласна вернуть все к предвоенному статус-кво. И опять, если в начале мая такая инициатива могла бы остановить военный конфликт, то теперь в свете понесенных потерь и затраченных материальных ресурсов Великобритании требовалось больше, а именно обеспечить неприкосновенность ее заморской территории в будущем, что могло быть достигнуто только посредством сокрушительного военного поражения Аргентины, дабы впредь там не возникало даже мысли о возможности реванша.

3. Корабельная группа крейсера "Бельграно" была обнаружена британцами благодаря использованию данных, полученных с американского разведывательного спутника

По аргентинской версии предоставление Соединенными Штатами данных космических систем разведки, в результате чего британцы "знали обо всех передвижениях аргентинских кораблей", самым существенным образом повлияло на исход Мальвинской войны. Однако по прошествии четырех десятилетий по-прежнему нет прямых доказательств, что США оказывали Великобритании такого рода помощь, а провал отыскания аргентинского авианосца британскими атомными субмаринами 1-2 мая 1982 г. указывает на то, что британцы не имели возможности отслеживать перемещения аргентинских кораблей в режиме реального времени. Даже если британцы получали от своего старшего партнера по НАТО спутниковую информацию, технологии ее использования для оперативно-тактических целей находились еще на этапе становления. Данные с разведывательных спутников в те времена предназначались в основном для стратегических оценок и общего планирования операций.

В действительности наибольший объем развединформации британцы, которым были доступны аргентинские военные шифры, получали из данных радиоперехвата. Поскольку аргентинцы вели интенсивный и подробный радиообмен, неудивительно, что их оппонент много о них знал. Благодаря этому, выдвигаясь в назначенный район боевого патрулирования у юго-западной границы 200-мильной запретной зоны командир АПЛ "Конкэрор" коммандер Рефорд-Браун получил достаточно четкие указания, где искать противника и в какой район группа "Бельграно" (GT 79.3) имеет задачу направиться. Как он позже вспоминал, поступающие из штаба командующего британскими подводными силами в Нортвуде разведданные немало впечатляли, казалось, что там знают все: состав корабельной группы противника, запланированные передвижения, кодовые наименования районов ее боевого маневрирования.

Еще одним источником разведданных, который, по некоторым данным, сыграл роковую роль в судьбе крейсера, была чилийская разведка. Чилийцы, как известно, являются давними недругами аргентинцев, в 1978 году между ними едва не разгорелась война. После начала Фолклендского конфликта военные разведки Чили и Великобритании наладили взаимодействие, на чилийской половине острова Огненная Земля был даже специально установлен радар для слежения за полетами аргентинских самолетов с авиабазы Рио-Гранде. Логично предположить, что перемещения аргентинских кораблей в районе Огненной Земли также находились под наблюдением чилийской разведки, и британцы могли получать эту информацию.

АПЛ "Конкэрор" возвращается в Фаслейн, июль 1982 г.

4. План аргентинского командования предусматривал двойной охват британской авианосной группы с нанесением по ней скоординированного удара с северо-запада и юго-запада; корабельная группа крейсера "Бельграно" (GT 79.3) должна была атаковать с юго-западного направления.

Популярная по обе стороны Атлантики версия. В Великобритании правительство М. Тэтчер и военные, причастные к принятию решения потоплению крейсера, таким образом оправдывались перед пацифистки настроенной общественностью; в Аргентине военные моряки и близкие к ним историки - пытались героизировать гибель крейсера.

В действительности, как следует из показаний контр-адмирала Альяры, командовавшего 79-м оперативным соединением, следственной комиссии генерала Раттенбаха, по плану операции удар по британской авианосной группе должен был наноситься только с северо-западного направления, последовательно палубной авиацией авианосца "25 мая" и противокорабельными ракетами трех корветов типа "Друммонд". Разделение флота на три группы, ударную (GT 79.1), обеспечивающую (GT 79.2) и отвлекающую (GT 79.3), имело своей основной целью добиться, чтобы британцы тоже раздробили свои силы, и разгромить их по частям. Корабельная группа "Бельграно" в несостоявшемся морском сражении 1-2 мая 1982 года выполняла демонстративно-отвлекающую задачу, имитируя боевое развертывание для атаки с юго-западного направления.

Соответственно, не было и не планировалось никакого двойного охвата ака "вилки Ломбардо", о чем рассказывали экс-командующий TG 317.8 адмирал Вудворд, авторитетный военно-морской историк Дэвид Браун, а с аргентинской стороны - начальник ГШ ВМФ адмирал Молина Пико и бывший командир крейсера капитан 1 ранга Бонсо.

5. Командиры и экипажи аргентинских кораблей данном эпизоде проявили вопиющий непрофессионализм: на эсминцах "даже не потрудились включить гидролокаторы", корабли шли неспешным 12-узловым ходом с незамысловатым противолодочным зигзагом.

Утверждение исходит от британских подводников, вероятно, изучавших корабельный состав аргентинского флота по справочнику Джейна и поэтому имевших смутное представление о реальных боевых свойствах кораблей противника. Между тем, если в надводном и противовоздушном бою GT 79.3 представляла определенную силу, учитывая наличие ПКР "Экзосет" на эсминцах и ЗРК "Си Кэт" вкупе с мощной зенитной артиллерией на крейсере, то в противолодочном отношении ее возможности были крайне низки. Аргентинские корабли имели изношенные ходовые механизмы, не позволявшие развить высокой скорости хода, устаревшие гидроакустические средства (фактическая дальность действия стоявшей на эсминцах ГАС AN/SQS-30 не превышала 25 каб.) и противолодочное вооружение (старые ГБ, торпеды Mk.44), а единственный ее вертолет "Алуэтт" не нес никаких средств поиска подлодок, поэтому были не в состоянии не то что потопить атомную подводную лодку с максимальной скоростью хода 28 узлов и глубиной погружения до 500 м, способную поражать цель управляемыми торпедами "Тайгерфиш" на дистанциях в несколько морских миль, но даже сорвать ее атаку. В этих условиях оставалось более всего полагаться на скрытность передвижения, поэтому корабли аргентинцев шли малошумным ходом, с выключенными гидро- и радиолокаторами… и удачу, которая оказалась не на их стороне.

Кстати, на самом деле аргентинская корабельная группа не применяла противолодочного зигзага. Против атомной подводной лодки при движении корабельной группы со скоростью 12-14 узлов он практически не имел смысла. Британцы же просто неверно оценивали параметры движения цели.

А вот упрек капитану 1 ранга Бонсо, что он "сделал все от него зависящее, чтобы погубить крейсер", является в определенной мере заслуженным. Во-первых, налицо пренебрежение им подводной угрозой. Бонсо считал, что основную опасность представляет британская палубная авиация, поэтому продолжительное время держал расчеты зенитных орудий на боевых постах, тогда как никаких активных мер противолодочной защиты им принято не было. Во-вторых, после выхода за пределы радиуса действия "Си Харриеров" в десять часов утра 2 мая боевая готовность кораблей была понижена до уровня "3X". Это также означало, что большая часть водогазонепроницаемых дверей, люков и горловин оказались открытыми, что фатальным образом сказалось на непотопляемости и противопожарной защите корабля.

6. Командиры сопровождавших "Генерал Бельграно" эсминцев "Ипполито Бушар" и "Пьедрабуэна" выказали трусость, бросив торпедированный крейсер, вместо того, чтобы сразу приступить к спасению его экипажа.

Со времен гибели крейсеров "Абукир", "Кресси" и "Хог" военным морякам было известно, что немедленно идти на помощь получившему удар из-под воды кораблю - не всегда правильное, хотя несомненно очень благородное решение. А командиры "Бушара" и "Пьедрабуэны" еще и имели приказ: если один из кораблей группы будет торпедирован, остальным - немедленно уходить. Так что это обвинение едва ли является обоснованным.

Конечно, тут можно возразить, что корабли охранения были обязаны остаться спасать экипаж сопровождаемого ими крейсера. Но из-за нечеткого доведения командиром отряда задач капитаны 2 ранга Барсена и Грасси не считали, что эскортируют "Бельграно", полагая свои корабли, являющиеся носителями ПКР "Экзосет", равнозначными с крейсером боевыми единицами. Случайное или мнимое "попадание невзорвавшейся торпеды" в "Ипполито Бушар" явилось дополнительным веским подтверждением намерения противника уничтожить аргентинскую корабельную группу целиком. Все это, однако, не снимает с них ответственности за то, что спасшимся с крейсера пришлось целые сутки, а некоторым почти двое, провести на плотах в холодном штормовом море.

Эсминец "Пьедрабуэна"

7. Потопление крейсера "Генерал Бельграно" было бессмысленным с военной точки зрения, поскольку в тот момент он не представлял угрозы для британских морских сил

Об этом, в частности, чрезвычайно убедительно пишет авторитетный аргентинский историк Рубен Моро.

Действительно, 1-2 мая 1982 года корабельная группа "Бельграно" не входила в пределы границ британской 200-мильной запретной зоны и, как уже выше писалось, ей не ставилась задача атаковать британские силы. Однако свою демонстративную задачу она выполнила достаточно убедительно, чтобы заставить британцев поверить в намерение двойного охвата. Хотя это и не привело к раздроблению их сил, на что рассчитывал Альяра, адмирал Вудворд был встревожен наличием угрозы на юге и стремился ее во чтобы то ни стало ликвидировать. Как он сам об этом пишет: "Я просто не мог игнорировать то, что его группа нанесет по нам удар крылатыми ракетами "Экзосет"… По меньшей мере это будет двойной удар - простой двойной охват с юго-запада и северо-запада… Был всего лишь один выход. Я должен срочно вырвать один "коготь" у охватывающих нас клещей". Такую же обеспокоенность испытывали и на ФКП в Нортвуде. Поэтому адмиралы Вудворд и Филдхаус, каждый на своем месте, сделали все от них зависящее, чтобы командир АПЛ "Конкэрор" получил разрешение на атаку.

Существовало и еще одно веское обстоятельство более общего характера. Завоевание господства на море, согласно британским взглядам, подразумевает не только физическое уничтожение вражеских боевых единиц, но и оказание морального давление на противника с целью лишить его воли к сопротивлению. Крейсер "Генерал Бельграно" наряду с авианосцем "25 мая" являлся одной из двух аргентинских high value units, "особо важных боевых единиц", потеря которой оборачивается падением морального духа флота. С точки зрения решения задачи завоевания господства на море топить крейсер следовало независимо, создавал ли он тактическую угрозу в рассматриваемый момент или нет.

8. Примененные против аргентинского крейсера торпеды были еще древнее, чем он: их приняли на вооружение британского флота в 1927 году.

Я бы все-таки не стал так сгущать краски. Торпеда Mk.VIII/Mk.8 имела пять модификаций: Mk.VIII, Mk.VIII*, Mk.VIII**, Mk.VIII*** и Mk.8 mod.4. Последняя, с использованием которой был потоплен крейсер "Генерал Бельграно", принята на вооружение ВМФ Великобритании уже после Второй мировой войны, к 1982 году все равно изрядно устаревшее оружие, но тем не менее имевшее ряд конструктивных отличий от модели Mk.VIII образца 1927 года.

Что еще примечательно. Эти торпеды характеризовались гораздо большей надежностью, чем новые электрические телеуправляемые Mk.24 "Тайгерфиш", с которыми регулярно приключались неудачные пуски. И несли больший заряд торпекса в боевой части.

Относительно того, какой из аргументов был решающим при выборе в пользу старых прямоходных торпед, получается интересно. В журнале боевых действий "Конкэрора" прямо сказано, что стрелять более мощными Mk.8 mod.4 считалось предпочтительным, "ввиду наличия у "Бельграно" толстой брони и противоторпедных булей". Но здесь читатель, очевидно, должен возразить, что первым правилом командира подводной лодки является ставить глубину хода торпеды таким образом, чтобы она попадала ниже броневого пояса. Если, конечно, оно не забылось с тех пор, как боевые корабли стали строить безбронными. Возможно, коммандер Рефорд-Браун записал так, чтобы не доверять бумаге своего предубеждения против новейшего британского высокоточного оружия, а главным доводом в пользу торпеды Mk.8 являлась ее надежность.

9. Пиратский флаг, поднятый АПЛ "Конкэрор" при возвращении из похода, означал признание незаконности потопления аргентинского крейсера вне границ объявленной Великобританией 200-мильной зоны военных действий.

"Веселый Роджер" британских подводников не имеет ничего общего с пиратством, кроме внешне схожей атрибутики. По традиции, исходящей ко временам Первой мировой войны, это символ успехов подводной лодки, достигнутых в боевом походе.

Первым черный флаг с черепом и перекрещенными костями поднял в сентябре 1914 года известный британский подводник лейтенант-коммандер Макс Хортон, командир ПЛ "E-9", впоследствии адмирал, потопивший 13.09.1914 германский бронепалубный крейсер "Хела". Его коллеги подхватили почин и сделали традицией, практиковавшейся в обеих мировых войнах. Изображаемая на флаге в дополнение к черепу со скрещенными костями символика указывала на достижения подводной лодки. Прямоугольные "шпалы" обозначали торпедирование судна, красные - военные корабли, белые - торговые суда; черная "шпала" с белой буквой "U" - потопленная вражеская подводная лодка. Изображенный на флаге кинжал означал участие в т.н. "cloak & dagger" (англ. плащ и кинжал), секретных разведывательных операциях у неприятельских берегов. Аналогичная традиция существует у американских подводников.

"Веселый Роджер", поднятый АПЛ "Конкэрор" при возвращении из похода

На "пиратском" флаге, поднятом "Конкэрором", были изображены кинжал, в память о том, что лодка доставила к острову Южная Георгия бойцов 6-й секции SBS, силуэт потопленного крейсера "Генерал Бельграно" и символ ядерной энергетической установки.

Под "Веселым Роджером" возвращалась в Англию и участвовавшая в Фолклендской войне ДЭПЛ "Оникс". Изображенный на нем кинжал указывал, что лодка выполняла специальные задачи по высадке на берег разведывательно-диверсионных групп и ведению разведки в прибрежных водах противника.

10. Потопление британской атомной подводной лодкой крейсера "Генерал Бельграно" вынудило аргентинское командование ограничить действие своих ВМС пределами территориальных вод (Российская военная энциклопедия).

Потрясенная гибелью крейсера, хунта запретила использование своих ВМС в войне. Значение атаки АПЛ "Конкэрор" оказалось столь велико, что событие получило оценку "Лодка, выигравшая войну".

Потопление "Бельграно" несомненно было достаточно впечатляющей демонстрацией британской военно-морской мощи и нанесло большой урон моральному духу аргентинского флота. Однако решающую роль сыграло несколько другое. И триггером в принятии решения на отвод Flota de Mar в базы выступило не потопление крейсера, а атака в начале суток 3 мая британскими вертолетами гораздо меньшего корабля, авизо "Альферес Собраль", когда главнокомандующий ВМФ Аргентины пришел к окончательному выводу, что противник неотступно следит с помощью американских разведывательных спутников за всеми передвижениями аргентинских кораблей. И именно предполагаемое использование британцами данных космических систем разведки являлось главным фактором, сковавшим волю руководства ВМФ Аргентины к активным действиям на море. Хотя на самом деле тот же "Собраль" в течение 2 мая, перед как был атакован, четыре раза выходил в эфир, связываясь с береговым командным пунктом и сообщая свои координаты, - естественно, британцы, читавшие, хотя и с некоторой задержкой по времени, аргентинские шифры, узнали его местоположение. Тоже самое было и с группой "Бельграно". А вот аргентинский авианосец, поскольку он нарушал радиомолчание реже остальных и не передавал в эфир своих координат, британцы в течение 1-2 мая отыскать не смогли. Однако аргентинцы считали, что используемое ими шифровальное оборудование швейцарской криптографической компании Swiss Crypto AG безупречно, не подозревая, что с начала 1970-х годов данная организация находилась под контролем ЦРУ…

Из показаний адмирала Х.И. Анажи следственной комиссии Раттенбаха:

''Вопрос: Кем был отдан приказ не использовать надводные корабли ВМФ в боевых действиях?

Ответ: Мною.

Вопрос: Вы помните, когда это произошло? Это было сразу после потопления "Генерала Бельграно"?

Ответ: Не сразу после "Бельграно", а после "Собраля". …Днем 2 мая я узнал о потоплении "Бельграно". В час тридцать 3 мая я узнал о нападении на "Собраль". 3 мая в девять пятнадцать я отправил депешу командующему на ТВД Южная Атлантика, в которой сообщил командующему надводным флотом, сухопутным войскам и военно-воздушным силам: "У противника есть спутниковые разведданные о передвижениях в дневное и ночное время наших надводных боевых единиц". Из Пуэрто-Бельграно мне предложили снять палубную авиацию с авианосца, чтобы она действовала из Рио-Гранде. Я им сказал, что согласен".

И чуть далее:

"Вопрос: В отношении подводной угрозы, которая предполагалась постоянно с 10 апреля, Вы не считаете что риск появления подводных лодок довольно логичен в боевых действиях на море?

Ответ: Да, это логично пока у них нет спутниковой информации, в противном случае это означает отправлять людей на верную смерть.

Вопрос: То есть невозможно было противостоять при наличии подводных лодок?

Ответ: Нет, невозможно. Со спутниковой информацией. Без спутниковой информации - другое дело".