Комбат армии ДНР рассказал о тактике украинских военных под Донецком

Командир батальона «Русь» армии Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал «Известиям» о тактике украинских военных под Донецком.

Командир батальона «Русь» армии Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал «Известиям» о тактике украинских военных под Донецком.

По словам командира, украинские вооруженные формирования специально провоцируют огонь.

«Работали по вражеским позициям, которые специально провоцируют огонь. Удалось уничтожить камеру, это большой плюс, потому что в основном противник применяет электронные средства наблюдения», — рассказал комбат.

Командир батальона отметил, что огневую точку противника удалось поразить с помощью ручных противотанковых гранатометов (РПГ) при поддержке пулеметов.

Ранее в воскресенье, 1 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории, ранее освобожденные силами ДНР. По последним данным, в результате действий украинских силовиков ранения получили еще восемь человек. Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1309 человек, в том числе 67 детей.

29 апреля корреспондент «Известий» показал кадры из Макеевки, которая 28 апреля подверглась обстрелу со стороны ВФУ. Сообщалось, что один ребенок погиб в результате обстрела Макеевки украинскими националистами. Кроме того, ранения получили 19 мирных жителей, включая четверых детей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.