В Конгресс США внесен проект резолюции, разрешающей отправку военных на Украину

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Член Палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, разрешающей отправку американских военных для защиты Украины, если там будет применено оружие массового поражения, сообщает в воскресенье The Hill.

"Я не считаю, что сейчас нам нужно отправлять войска на Украину. Я лишь внес на рассмотрение документ, разрешающий применение вооруженных сил. Это даст президенту данную опцию в случае, если на Украине применят ядерное, химическое или биологическое оружие", - пояснил конгрессмен.

По его мнению, эта резолюция может стать сдерживающим фактором для России.