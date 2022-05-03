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Интерфакс-АВН

В Конгресс США внесен проект резолюции, разрешающей отправку военных на Украину

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Конгресс США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo / J. Scott Applewhite

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Член Палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, разрешающей отправку американских военных для защиты Украины, если там будет применено оружие массового поражения, сообщает в воскресенье The Hill.

"Я не считаю, что сейчас нам нужно отправлять войска на Украину. Я лишь внес на рассмотрение документ, разрешающий применение вооруженных сил. Это даст президенту данную опцию в случае, если на Украине применят ядерное, химическое или биологическое оружие", - пояснил конгрессмен.

По его мнению, эта резолюция может стать сдерживающим фактором для России.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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