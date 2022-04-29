«Сармат» имеет значение

Испытана новая баллистическая ракета, способная уничтожить целую страну

Москва подтвердила возможность гарантированного уничтожения центров принятия решений в случае прямого военного конфликта с США и НАТО. Подтверждением стало успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Стартовав с космодрома Плесецк в Архангельской области, машина успешно поразила несколько целей на полигоне Кура в Камчатской области, говорится в официальном сообщении Минобороны. При этом в военном ведомстве намекнули, что новая система станет носителем гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков.

«А мы сегодня – в этот памятный день (22 апреля. – «НВО») – сделали подарок НАТО и всем спонсорам укронацизма! Слава России!» – написал в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Под записью он прикрепил видео пуска «Сармата».

В Соединенных Штатах весьма сдержанно отреагировали на проведение испытаний. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что происшедшее не повлияет на позицию США по ситуации вокруг Украины. Она также указала, что Москва уведомила Вашингтон об испытаниях по договору СНВ-3, поэтому Пентагон не считает их несправедливыми по отношению к себе и к своим союзникам.

Старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Эрат напомнил, что у России всегда было «значительное количество» межконтинентальных баллистических ракет, которые могли бы нанести удар по США и Европе. Он считает, что в нынешней ситуации риторика президента России Владимира Путина вызывает больше беспокойства, чем само оружие. «Мы должны быть очень обеспокоены практикой угроз как инструмента российской политики, который сейчас набирает обороты», – высказался Джон Эрат.

Замдиректора Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при вашингтонском «Атлантическом совете» Мэтью Крониг назвал стратегию России «эскалацией ради деэскалации». И подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия звучали с начала 2000-х годов. «Каждый раз, когда президент Джозеф Байден говорит, что не хочет эскалации с Россией, эта стратегия работает. Путин заставляет нас осторожничать и ограничивает нашу деятельность ради избежания ядерной войны. С другой стороны, он сам не хочет этого», – добавил Мэтью Крониг.

Сдержанную реакцию американцев можно понять. Работа над РС-28 «Сармат» идет не первый год. В рамках действующих договоров о сокращении наступательных вооружений, как отметила Джен Псаки, Москва и Вашингтон, несмотря на политическую риторику и конфронтацию, обмениваются информацией о перспективных разработках стратегических систем, заблаговременно оповещают друг друга о предстоящих ракетных пусках. Все это необходимо для поддержания баланса взаимной безопасности.

Впрочем, и тут есть нюанс. США, почивая на лаврах сверхдержавы, не занимались модернизацией своих СЯС. Тем временем в России были созданы и поставлены на вооружение сразу несколько новых стратегических систем. На флот пришла баллистическая ракета «Булава», в сухопутной группировке появились мобильные и шахтные комплексы «Ярс», а также гиперзвуковые маневрирующие блоки «Авангард» на ракетах «Стилет».

Еще в 2019 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что к 2024 году в войсках не останется ни одной ракеты «советского производства»: группировка РВСН будет обновлена на 100%.

По данным сайта «Стратегическое ядерное вооружение России», на начало 2020 года на вооружении РВСН предположительно находилось 320 ракетных комплексов (в 2017-м их было 286. – «НВО») пяти различных типов. Это моноблочные ракеты «Тополь» (45 штук в Барнауле и Выползово), Р-36МУТТХ «Воевода» (46 в поселках Домбаровский и Ужур), две УР-100НУТТХ с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» плюс 229 самых современных машин комплексов «Тополь-М» и «Ярс» шахтного и мобильного базирования (в Тейково, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле). Итого – 1181 развернутый ядерный боезаряд (по договору СНВ-3 мы можем иметь их не более 1550 штук).

Из всей этой группировки только ракеты «Воевода» и «Тополь» можно считать советскими. Их производство шло с 1985 по 1992 год. В настоящее время на вооружении РВСН находится 46 «Воевод» и 45 «Тополей». Сергей Каракаев в одном из недавних интервью заявлял, что их будут менять поэтапно на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и новую тяжелую баллистическую ракету «Сармат».

Между тем в США процесс модернизации СЯС только начинается. Новая американская ракета LGM-35A Sentinel компании Northrop Grumman появится не раньше 2027 года. Стоимость программы оценивается в 85 млрд долл. С момента начала производства новых ракет, если все получится, Вашингтон начнет постепенную замену 450 машин шахтного базирования Minuteman-3, которая еще неизвестно насколько растянется. Впрочем, в США, по крайней мере на словах, не видят опасности возникновения прямого военного конфликта с Россией.

Если Sentinel – это преемница Minuteman-3, то «Сармат» меняет не менее легендарную ракету Р-36 «Воевода» (или, как ее называют на Западе, SS-18 Satan – «Сатана»). Название не случайно. Если «моноблочный» «Тополь» забрасывает в другое полушарие боеголовку в 120 килотонн, то «Сатана» – от 15 средних или до 10 тяжелых ядерных боеголовок мощностью 550 килотонн каждая. Их мощности вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или даже целую страну.

Ракета невосприимчива к действию электромагнитного импульса. Имеет широкий спектр различных ложных целей, что делает ее неперехватываемой – как в момент старта, так и во время подлета к цели. Именно за это на Западе ей дали прозвище «Рыцарь Апокалипсиса».

Единственная проблема с «Воеводой» – что все модификации этой ракеты производились на украинском заводе «Южмаш». До последнего времени они обслуживались украинскими специалистами, что в нынешних условиях стало невозможным. Собственно, это и стало катализатором, приведшим к разработке новой тяжелой баллистической ракеты.

РС-28 разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева (входит в Роскосмос). Изготовителем назначен Красноярский машиностроительный завод. В госпрограмме вооружений до 2020 года на создание серийного производства новых ракетных комплексов было выделено 77 млрд руб., из них только на развитие предприятий – 15 млрд руб.

Половину этой суммы получил «Красмаш». Именно на нем производят сегодня самые современные морские баллистические ракеты «Синева/Лайнер», а теперь будут строить «Сармат».

Можно предположить, что это дальнейшее развитие проекта ГРЦ Макеева морской баллистической ракеты РСМ-52 «Вариант» или, как ее еще называют, «Барк».

Эта машина должна была стать глубокой модернизацией находящейся на вооружении ВМФ стотонной баллистической ракеты РСМ-52, стоящей на вооружении шести АПЛ типа «Тайфун». И в перспективе – основным оружием АПЛ нового поколения 955 проекта типа «Борей». Но два неудачных пуска поставили крест на разработке. Проект закрыли, «Тайфуны» списали, а АПЛ «Борей» перепроектировали под значительно более легкие ракеты «Булава».

Как бы то ни было, вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий за оборонный комплекс, отмечал, что дальность полета новой ракеты «Сармат» превысит 11 тыс. км. Бывший начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин добавлял, что РС-28 «может гибко реагировать на развитие американской Национальной противоракетной обороны (НПРО) до 2030 года». Главные требования к ней «заключаются в повышении ее энергетических характеристик, которые должны обеспечить преодоление существующей и перспективной системы НПРО США».

Кроме того, эта энергетика, по словам Виктора Есина, должна позволить ракете наносить удары по целям не только через Северный, но и Южный полюс. При этом, по словам уже Сергея Каракаева, в «Сармате» предусмотрена «возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых нового поколения».

Подтверждением этого стало и заявление официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова по итогам испытаний ракеты: «Энергомассовые характеристики машины позволили принципиально расширить диапазон ее боевого оснащения, в том числе по количеству боевых блоков и по их типам, включая планирующие гиперзвуковые».

О чем конкретно идет речь – неизвестно. Но можно предположить, что военные намекают на блок «Авангард». И тут нюанс: штатный носитель изделия ракета РС-18 «Стилет» поднимает один блок, а «Сармат» сможет нести их несколько.

В военном ведомстве сообщают, что ракеты поступят на вооружение Ужурского ракетного соединения в Красноярском крае. По предварительным данным, уже в этом году. Эту информацию подтвердил и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, «Сармат» будет использовать те же шахты, что и «Воевода». «Наземные шахты те же самые, их не надо переделывать. Определенная доработка только электроники идет. Это сэкономит колоссальные средства и время, чтобы принять систему на вооружение», – заявил Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Дмитрий Литовкин