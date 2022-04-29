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NASA продлило восемь научных программ по исследованию Солнечной системы

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NASA продлило восемь научных программ по исследованию Солнечной системы
NASA продлило восемь научных программ по исследованию Солнечной системы.
Источник изображения: NASA

NASA на несколько лет продлило восемь научных программ по исследованию Солнечной системы. Среди них пять аппаратов, исследующих Марс, лунный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter, станция New Horizons, изучающая Пояс Койпера, а также OSIRIS-REx, который через пару лет отправится фотографировать астероид Апофис, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Пять из восьми аппаратов занимаются исследованиями Марса, их научные программы, за исключением станции InSight, продляются на три года. Mars Odyssey, функционирующий на околомарсианской орбите уже 21 год, будет вести исследования горных пород и льда, находящихся под поверхностью Марса, климата планеты и потоков заряженных частиц, достигающих Марса. Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter займется изучением геологических процессов, формирующих поверхность Марса, и его атмосферы, а MAVEN будет заниматься исследованием взаимодействия между атмосферой Марса и солнечным ветром во время предстоящего максимума активности нашей звезды. Марсоход «Кьюриосити» будет продолжать изучать горные породы в кратере Гейл.

Что же касается автоматической марсианской станции InSight, которая занимается мониторингом сейсмической активности Красной планеты, то срок ее работы ограничен из-за накопления пыли на солнечных батареях. Если проблему не удастся решить доступными техническими методами и если батареи не будут очищены пылевыми дьяволами, то станция прекратит работу уже в этом году, хотя ее финансирование запланировано на 2023 год.

Научная программа зонда Lunar Reconnaissance Orbiter, работающего на окололунной орбите, также продляется на три года. Аппарат продолжит изучать морфологию поверхности Луны и ее геологические особенности, в том числе в рамках программы «Артемида», предусматривающей возвращение астронавтов на Луну в ближайшие годы. Станция New Horizons в следующие три года полета сквозь Пояс Койпера продолжит исследовать окружающую среду и наблюдать транснептуновые объекты.

Работа межпланетной станции OSIRIS-REx также продлевается, однако сразу на 9 лет. В 2023 году станция получит новое название OSIRIS-APEX и после доставки капсулы с грунтом астероида Бенну к Земле отправится изучать астероид Апофис, который ранее считался самым опасным телом для Земли.

Ранее мы рассказывали о том, как NASA продлило научную программу телескопу «Хаббл», который удерживает первое место среди космических обсерваторий по длительности работы.

Александр Войтюк

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