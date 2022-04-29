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«Индженьюити» сфотографировал парашют «Персеверанса»

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«Индженьюити» сфотографировал парашют «Персеверанса»
«Индженьюити» сфотографировал парашют «Персеверанса».
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Марсианский дрон «Индженьюити» получил цветные снимки обломков тормозной системы и парашюта, которые использовались на этапе высадки на Марсе ровера «Персеверанс» весной прошлого года. На фотографиях заметно, что парашют и его стропы выдержали спуск в марсианской атмосфере и не порвались, сообщается на сайте NASA.

Изначально планировалось, что «Индженьюити» совершит на Марсе пять полетов за один месяц, однако дрон работает уже более года и выполнил 27 полетов. Суммарный налет аппарата по времени составляет почти час, а по дальности — 6,4 километра. Вертолет будет работать до тех пор, пока его техническое состояние не станет критическим.

В начале апреля 2022 года «Персеверанс» сфотографировал издали свой тормозной парашют, использовавшийся на этапе посадки на планету. После этого инженеры дали команду дрону, который следует за ровером, получить снимки обломков тормозной системы. Это было сделано в ходе 26-го полета, дрон получил 10 цветных кадров с высоты 8 метров, пролетев в общей сложности 360 метров. На снимках видна уцелевшая часть задней части аэродинамического кожуха, занесенный пылью 21,5-метровый парашют и его стропы, которые выдержали спуск в атмосфере.


Источник изображения: NASA / JPL-Caltech


{"id":31093,"type":3,"text":"","img":[{"src":"https:\/\/nplus1.ru\/images\/2022\/04\/28\/47f025bcfaed9d471be29652ffc226bb.jpg","alt":"","credits":"NASA \/ JPL-Caltech"}],"id_news":32901,"title":null,"vtitle":null,"vsrc":"","vcredits":"","points":"[]","votes":0,"updated_at":"2022-04-28 10:03:18"} В настоящий момент «Персеверанс» достиг дельты древней реки в кратере Езеро. Теперь дрон должен помочь команде ровера определить, по какому из двух высохших речных русел он должен ехать, чтобы достичь вершины дельты. Кроме того, вертолет будет проводить полеты, чтобы сфотографировать интересные, но труднодоступные роверу, геологические особенности местности.

О трудностях полета в атмосфере Красной планеты можно прочесть в материале «Марсианский винт».

Александр Войтюк

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