Для дискуссий по диверсификации ОПК нужна рабочая группа

Следует создать рабочую группу и постоянную площадку для обсуждений вопросов институционального (нормативно-правового) обеспечения диверсификации ОПК, считают эксперты Круглого стола, который состоялся 27 апреля в бизнес-центре Государственного университета управления.

По словам участников мероприятия, это будет способствовать более эффективному обобщению методических и нормативных наработок организаций ОПК, связанных с решением задач разработки, производства и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

«Проводить дискуссии по таким вопросам два раза в месяц недостаточно. Для этого нужно создать рабочую группу, которая будет собирать нужную информацию, анализировать и обобщать ее, чтобы в конечном итоге мы смогли сформировать и представить свою идеологию», – сказал проректор ГУУ Александр Троицкий.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АНО «Национальный институт развития РАН» Дмитрий Земляков, заместитель директора дирекции по ядерному энергетическому комплексу, руководитель проектного офиса «Развитие производства продукции гражданского назначения» госкорпорации «Росатом» Дмитрий Байдаров, и.о. директора Института экономики и финансов (ИЭФ) ГУУ, д.э.н. Галина Сорокина, доктор физико-математических наук, академик Российской академии наук Владимир Бетелин, профессор, член комиссии по оценочной деятельности Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации и устойчивого развития Ольга Медведева, заместитель директора ИЭФ Андрей Сычев и другие.

«По итогам 2021 года доля заказов гражданской продукции на предприятиях ОПК Росатома составила 44% от общего объема выручки. К 2030 году госкорпорация планирует довести данный показатель до 50%. При этом увеличение на каждый процент дается с большим трудом», – отметил заместитель директора дирекции по ядерному энергетическому комплексу Дмитрий Байдаров.

На Круглом столе он акцентировал внимание на создании нового научно-образовательного кластера «Большой Саров», где будет вестись научная и исследовательская деятельность. Также эксперт упомянул о создании концепции административно-правового режима диверсификации. «Следует создать необходимые условия, с помощью которых можно было выполнять государственные оборонные заказы. Прежде всего, это забота не только корпорации, но и самого государства», – подчеркнул Байдаров.

Генеральный директор АНО «Национальный институт развития РАН» Дмитрий Земляков отметил, что российская экономика уже диверсифицирована. «Термин “диверсификация” больше применим для госкорпораций. При этом мы должны различать структурную и корпоративную диверсификацию», – считает Земляков.

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина, в свою очередь, считает разумным введение определенных ограничений конкуренции в производстве продукции в сфере ОПК. «Сейчас мы стали зависимы от транснациональных корпораций. На данный момент имеются только точеные решения в гособоронзаказах», – пояснила Сорокина.

Также в рамках Круглого стола участники обсудили вопросы укрепления законодательных основ для обеспечения (стимулирования) диверсификации производства промышленной продукции, установления обязательных квот по закупке гражданской продукции и продукции двойного назначения, выпускаемой организациями ОПК, а также предоставление ряда налоговых льгот предприятиям данной отрасли, субсидирование программ по диверсификации производства и другие. Круглый стол «Вопросы институционального обеспечения диверсификации ОПК» открыл серию тематических встреч заинтересованных участников процесса диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Диверсификация производств организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования ими выпуска высокотехнологичной промышленной продукции гражданского назначения является одной из приоритетных государственных задач, реализация которой положительным образом отразится на развитии всех высокотехнологичных секторов российской экономики. В 2016 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была поставлена общая задача по достижению организациями ОПК доли выпускаемой продукции гражданского и двойного назначения в 50% от общего производства к 2030 году.

МОСКВА, Государственный университет управления