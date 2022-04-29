Ярославские предприятия ОПК обеспечили контракты "Рособоронэкспорта" на 25 млрд рублей

Индекс промышленного производства предприятий ОПК области за прошлый год повысился на 6,8%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Оборонные предприятия Ярославской области по итогам 2021 года полностью выполнили гособоронзаказ и обеспечили исполнение контрактов "Рособоронэкспорта" (РОЭ) на сумму около 25 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор госкомпании Александр Михеев.

"Предприятия Ярославского регионального отделения Союзмаша России по итогам 2021 года на 100% выполнили гособоронзаказ и обеспечили исполнение контрактов "Рособоронэкспорта" на сумму порядка 25 млрд рублей", - сказал Михеев, который также является заместителем председателя Союза машиностроителей России.

Он подчеркнул, что, несмотря на кардинальные изменения экономических и логистических реалий, ярославские предприятия увеличивают свои мощности, объемы выпуска продукции, в том числе по программе импортозамещения.

По данным Михеева, индекс промышленного производства предприятий ОПК области за прошлый год повысился на 6,8%, появилось более тысячи рабочих мест. "Положительные показатели дают уверенность в количественном и качественном росте высокотехнологичного производства в России. Кроме того, область активно привлекает дополнительное финансирование, долгосрочные инвестиции", - заключил глава "Рособоронэкспорта".

Ярославское отделение Союзмаша России объединяет 16 крупных промышленных предприятий области. На них разрабатываются и производятся двигатели и оборудование для авиационной, морской и автомобильной техники, корабли и катера различных классов, судовые агрегаты, телеметрические системы и оптика, системы связи и навигации.