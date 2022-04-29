Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

Недопустимо, чтобы Китай пересек «красную линию» и разместил свои войска «прямо на пороге» Австралии – заявляют и Вашингтон, и Канберра. Казалось бы, вполне законные требования безопасности. Однако они выглядят лицемерием и цинизмом на фоне реакции Запада на аналогичные требования Москвы – особенно если заметить, где именно расположена эта «красная линия».

Борец за свободу или террорист? Эти слова уже давно являются классическим примером двойных стандартов в международной политике – и особенно политике Соединенных Штатов. Если они сами или дружественная им страна воюют с инсургентами на занятой территории (Ирак, Афганистан), то они воюют именно с террористами. И не имеет значения, что значительная часть этих террористов взяли оружие в руки лишь для того, чтобы отомстить Соединенным Штатам за уничтоженные семьи и разрушенные города.

Но вот если, например, боевые действия ведет Россия (в Чечне, в Сирии или же на Украине), то ей, с точки зрения Вашингтона, противостоят "повстанцы" (слово rebel имеет в английском языке романтический флер) или даже "борцы за свободу". И неважно, что эти борцы режут пленным головы, насилуют детей, берут в заложники мирных жителей или же поклоняются Адольфу Гитлеру, – они все равно "за свободу".

Эти другие

Сейчас же подобные риторические изыски можно проследить на примере Соломоновых островов – суверенного тихоокеанского архипелага, заключившего с КНР соглашение в области безопасности. Смысл этого соглашения в том, что китайские суда могут заходить в порты на островах, а китайские силовики (по просьбе местных властей) могут оказать поддержку в деле обеспечения правопорядка. И, прежде всего, в деле защиты тамошней китайской диаспоры.

Однако это вполне законное и логичное соглашение вызвало бурю недовольства со стороны США и их главного регионального союзника – Австралии. В Вашингтоне, Канберре (а также в Токио, Веллингтоне, Лондоне) стали говорить о том, что это соглашение является лишь прологом и поводом для размещения полноценной военной базы Китая на Соломоновых островах.

Базы, на которую Китай и, соответственно, сами острова якобы не имеют никаких прав, поскольку данное размещение воспринимается Западом как прямая угроза. "Китайской военно-морской базы в нашем регионе, на нашем пороге не будет", – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Страх и расстояния

Тут же возникает вопрос – "сколько вешать в граммах"? То есть что именно Австралия имеет в виду в качестве своего "порога"? Какое конкретно расстояние настолько чувствительно для Австралии – а значит, и Запада в целом – что размещение войск в данной точке ощущается как опасность? От Соломоновых островов до австралийских берегов почти 1500 километров – то есть примерно как от российских границ до Мюнхена или Египта.

Представим на секундочку, что Москва выступает и говорит, что никаких военных баз иностранных государств на территории Германии не должно быть. Что восточная часть Средиземноморья должна быть очищена от присутствия враждебных России сил. Как бы на это отреагировали западные страны?

Вопрос, собственно, риторический – ведь известна их реакция на куда более скромные российские требования.

Когда Москва вежливо попросила американцев и европейцев не размещать войска на российском пороге (а в понимании РФ "порог" – это непосредственно наша граница) – то есть в Грузии, Украине, – а также вообще отказаться от военного сотрудничества со странами Средней Азии, то эти просьбы были демонстративно отвергнуты. Якобы они нарушают суверенитет стран постсоветского пространства. Между тем речь идет о размещении американских войск не в полутора тысячах, а в 0 километрах от российской границы. Или, если быть точнее, в 450 километрах от Кремля.

При этом российская сторона четко давала понять, что отказ от ее просьбы и размещение американских войск возле границ РФ (как отметил президент Путин, "военное освоение" Украины) получат достойный ответ. "Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью… "красных линий"", – напоминал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Разные оттенки красного

Напоминаем, что под "пересечением красных линий" в международных отношениях понимаются неприемлемые действия, ответы на которые выходят за пределы традиционной дипломатии. Вплоть до военных действий. Собственно, Россия эти действия и предприняла: руководствуясь неотъемлемым правом на самооборону, начала спецоперацию на Украине с целью добиться нейтрального статуса украинского государства. И сразу же получила осуждение, санкции и общезападный вой.

А что же с Соломоновыми островами? Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон тоже прямым текстом называет размещение китайской базы на островах "красной линией". Он, конечно, не отмечает, что произойдет при ее пересечении, однако за него это делают американцы.

"Конечно, мы уважаем суверенитет Соломоновых островов, но мы также хотим, чтобы они понимали: если будут предприняты шаги по установлению де-факто постоянного военного присутствия, возможности проекции силы или военных баз (Китая – прим. ВЗГЛЯД), то мы будем очень серьезно обеспокоены и предпримем естественные ответные шаги", – заявил помощник госсекретаря США по восточноазиатским и тихоокеанским делам Дэниел Критенбринк, посетивший на днях Соломоновы острова. Чиновник отказался ответить на вопрос о том, включает ли он в эти ответные шаги боевые действия – что в переводе с дипломатического на русский означает, что Америка как минимум не отрицает вариант оккупировать острова с целью недопущения появления там китайской военно-морской базы.

Можно не сомневаться, что никаких санкций или даже осуждения эта оккупация на Западе не вызовет. Нет, она будет называться "освобождением Соломоновых островов от диктаторского режима". Ну и, конечно, "освобождением жителей от хищнических китайских компаний, которые выкачивают ресурсы с островов и разрушают местную экологию". При этом китайских хищников, конечно, заменят пышущие свободой и человеколюбием американские концерны.

А если союз?

И, опять же, речь идет о простой военно-морской базе КНР, наличие которой абсолютно не означает, что Соломоновы острова вошли в военно-политическую орбиту Китая. Например, в африканском государстве Джибути вообще было 5 военно-морских баз (китайская, японская, американская, итальянская и французская). Что же будет в случае, если Китай и Соломоновы острова заключат реальный военно-политический союз?

Возможно, Соединенные Штаты скажут, что это "суверенное дело страны" или "двери в Альянс должны быть всегда открыты", как они отвечали на российские требования отказаться от расширения НАТО? Расширения аж до самого настоящего российского порога, против включения в Альянс Украины, Грузии и Молдавии (у которой нет границы с РФ, но есть граница с Приднестровьем, населенным российскими гражданами и охраняющимся российскими же миротворцами)?

Крайне сомнительно. Скорее всего, в случае альянса КНР с Соломоновыми островами (или любой другой территории в Тихом океане) шансы на "освобождение местных жителей от диктатора и китайских хищников" резко возрастут.

Ситуация вокруг Соломоновых островов еще раз показывает всю ущербность американского видения нынешнего миропорядка, основанного не на праве, а на правилах. Правилах, главным из которых является принцип "что позволено США, не позволено никому иному".

Также эта ситуация демонстрирует всю правоту и даже в какой-то степени глобальную ценность российской спецоперации на Украине. Ведь Москва разбивает эти правила Запада и толкает весь мир в сторону если уж не справедливого, то, по крайней мере, равноправного мира. Где суверенитет всех стран священен, где все страны при этом должны учитывать интересы соседей и где все великие державы имеют право на сферу ответственности.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета