Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка российских ракетных катеров и кораблей в рамках учений провела стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

"В рамках проведения планового учения в акватории Балтийского моря экипажи ракетных катеров "Чувашия", "Заречный", малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели", - говорится в сообщении.

Экипажи кораблей отразили атаки противника с воздуха и провели стрельбы по малому морскому щиту. В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды. Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630, все мишени были поражены.

Кроме того, моряки Балтфлота провели стрельбы из артустановок АК-176 по малому морскому щиту, имитирующему корабль условного противника.