В эти минуты в Москве начинается подготовка к репетиции парада Победы. Сегодняшняя тренировка пройдет с участием военной техники: колонна броневиков на глазах многочисленных наблюдателей продвигается с юго-востока по Волгоградскому проспекту и далее - в центр через Таганскую площадь.

Участвовать в ночной репетиции будут в числе прочих бронемашины "Тайфун", ракетные системы залпового огня "Торнадо-Г" (на базе "Урала"), ракетные комплексы "Искандер". Также можно увидеть зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", роботизированные комплексы "Уран-9", автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс". В колонне также следуют армейские машины технического обеспечения и обслуживания.

Как и анонсировалось ранее, для прохождения техники перекрыты Воздвиженка, Петровка, Солянка, Тверская и другие центральные улицы. Так что сейчас по Москве предпочтительнее передвигаться на общественном транспорте, уровень загруженности магистралей составляет 9 из 10 баллов по шкале "Яндекса". В то же время стоит упомянуть, что некоторые маршруты наземного транспорта изменены, а центральные станции метро на время репетиции работают с ограничениями.

Ранее в центре Москвы была проведена пешая репетиция: водители-механики и старшие парадных колонн прошли весь маршрут техники и изучили все особенности и точки остановок.

Сергей Буланов