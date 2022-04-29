Войти
Российская газета

В Москве начинается подготовка к репетиции парада Победы

824
0
0
Источник изображения: rg.ru

В эти минуты в Москве начинается подготовка к репетиции парада Победы. Сегодняшняя тренировка пройдет с участием военной техники: колонна броневиков на глазах многочисленных наблюдателей продвигается с юго-востока по Волгоградскому проспекту и далее - в центр через Таганскую площадь.

Участвовать в ночной репетиции будут в числе прочих бронемашины "Тайфун", ракетные системы залпового огня "Торнадо-Г" (на базе "Урала"), ракетные комплексы "Искандер". Также можно увидеть зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", роботизированные комплексы "Уран-9", автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс". В колонне также следуют армейские машины технического обеспечения и обслуживания.

Как и анонсировалось ранее, для прохождения техники перекрыты Воздвиженка, Петровка, Солянка, Тверская и другие центральные улицы. Так что сейчас по Москве предпочтительнее передвигаться на общественном транспорте, уровень загруженности магистралей составляет 9 из 10 баллов по шкале "Яндекса". В то же время стоит упомянуть, что некоторые маршруты наземного транспорта изменены, а центральные станции метро на время репетиции работают с ограничениями.

Ранее в центре Москвы была проведена пешая репетиция: водители-механики и старшие парадных колонн прошли весь маршрут техники и изучили все особенности и точки остановок.


Сергей Буланов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Искандер
С-400 Триумф
Похожие новости
01.02.2021
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
03.10.2019
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
27.11.2014
Китай получил право приобрести новейшие военные технологии России
21.11.2014
"Катюша" помолодела
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
16.12.2011
Ракетная система отстрелялась
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 18:22
  • 2
"ОДК Инжиниринг" в 2021г консолидировал поставки наземной продукции ОДК, компания вышла на оборот 25 млрд рублей
  • 29.04 18:18
  • 24615
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.04 17:41
  • 1
Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе ферритов
  • 29.04 17:24
  • 1
В России отметили успехи Северной Кореи в ракетостроении
  • 29.04 17:09
  • 1
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 29.04 13:09
  • 58
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 29.04 12:33
  • 13
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 29.04 09:06
  • 2
Американский сенатор: Байден вынудил Путина провести спецоперацию на Украине
  • 29.04 08:59
  • 1
Военный эксперт Литовкин: У Киева заканчивается советское оружие
  • 28.04 21:10
  • 3
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 28.04 21:01
  • 9
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 10:28
  • 3
Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях