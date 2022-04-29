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Военное обозрение

В США ускорили разработку плана по замене ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы США вынашивают план модернизации систем противовоздушной обороны. Ранее Пентагон рассчитывал к 2026 году заключить контракт с одним поставщиком, выбранным на конкурсной основе. Но теперь реализация проекта ускорится: выбор поставщика армия начнет осуществлять уже во втором квартале 2023 года.

Разработка концепции замены Patriot более совершенными системами началась еще в 2020 году. Первоначально завершить ее планировалось в конце 2020 года, но помешала пандемия и связанные с ней расходы федерального бюджета. Теперь военные рассчитывают подготовить сокращенный документ по разработке концепции ко второму кварталу 2023 года.

Согласно документам, на программу планируется потратить 8,2 млн долларов в течение следующих пяти лет. Программа включена в число приоритетных для модернизации вооруженных сил. Пока в Пентагоне заняты определением требований для будущей системы противовоздушной обороны. В частности, она должна защищать от текущих и возникающих угроз.

Программа Future Interceptor будет предназначена для борьбы с воздушными, ракетными и гиперзвуковыми угрозами в «нижней части боевого пространства противоракетной обороны», сообщается в соответствующих документах американского военного ведомства.

Желаемые возможности будущего перехватчика включают повышенную скорость, улучшенную ориентацию и маневренность. На первоначальном этапе разработки программы основное внимание уделят моделированию и созданию прототипов технологий.

Ранее Пентагон довольно далеко продвинулся в замене радара противовоздушной и противоракетной обороны Patriot датчиком противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня, или LTAMDS. Сейчас начинаются поставки первых радаров, созданных компанией Raytheon. Испытания проводятся на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Как заявил исполнительный директор программы по ракетам и космосу генерал-майор Роберт Раш, датчики планируется подключить к средствам интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Но сама интегрированная система боевого управления, разработанная компанией Northrop Grumman, все еще находится в процессе первоначальных эксплуатационных испытаний.

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Страны
Мексика
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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