На Украине открыт Ящик Пандоры. Спасибо нужно сказать Западу

Не превращайте Украину в следующую Сирию или Ливию

Реакция Запада на российскую спецоперацию рискует обернуться ужасными последствиям, пишет Foreign Policy. Поставляемое на Украину оружие может оказаться в руках экстремистов, предупреждает автор. Беспокойство вызывает и судьба иностранных наемников.

Тарек Мегериси (Tarek Megerisi)

Наводняя Украину оружием и иностранными бойцами, западные лидеры, возможно, готовят почву для будущих конфликтов

Когда Россия начала свою спецоперацию на Украине, это стало переломным моментом для всего западного мира – моментом, который вызвал ощущения историзма, безотлагательности и экзистенциальной борьбы. В конце концов это стало возвращением призрака ХХ века, пытающегося вновь перекроить границы Европы и опустить железный занавес. Все эти эмоциональные аспекты придали некий романтический оттенок борьбе Украины против России – романтический флер, которому западный мир поддался.

Политическая реакция рассматривалась сквозь эту призму безотлагательности и романтизма. Запад отправил Украине оружие, молодые люди из далеких стран двинулись на украинский фронт, и милитаризация страны с населением в 41 миллион человек была встречена бурей восторга, пока шла разработка планов по ускорению процесса вступления Украины в Евросоюз. И Запад продолжает наращивать темпы. В апреле Соединенные Штаты отправляют на Украину беспилотники, вертолеты и гаубицы, чтобы укрепить оборону Донбасса, а другие союзники готовятся отправить зенитные ракетные комплексы, артиллерийские орудия и, возможно, даже истребители, чтобы поддержать украинские вооруженные силы.

Все это пробуждает в памяти пугающие образы тех дней, когда народные восстания против бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и президента Сирии Башара Асада переросли в ожесточенные столкновения, а меры по поддержке действовавших из лучших побуждений революционеров были продиктованы надеждами, добродетельностью и безотлагательностью, которым недоставало тщательного анализа ситуации и планирования. Подобно ситуациям на Ближнем Востоке и в Северной Африке, может оказаться, что из-за своей неспособности провести тщательное планирование сегодня Запад сеет на Украине семена будущего кризиса, который может затянуться на десятилетие.

Еще до того, как Россия перешла Рубикон, западный мир уже отправлял Украине все необходимое для того, чтобы она имела хотя бы какой-то шанс оказать сопротивление надвигавшемуся катаклизму. Запад отправлял на Украину современное оружие, такое как легендарные противотанковые ракеты "Джавелин" и зенитные ракеты "Стингер", а на самолетах в страну прибывали грузы со стрелковым оружием и боеприпасами – наряду с бронемашинами, современными средствами радиосвязи и всем тем, что нужно для успешного ведения боя в условиях современного военного конфликта. Масштабы и скорость воздушной доставки вооружений на Украину, скорее всего, окажутся самыми значительными в современной истории.

В основе этих действий лежат два императива, и Запад предоставил украинцам все необходимое, чтобы те могли свести к минимуму технологическое превосходство России, прежде чем станет слишком поздно (исходя из предположения, что российская армия будет более компетентной, чем оказалось в реальности). Эту логику пришлось немного скорректировать теперь, когда Украина пытается отразить российский план Б, а именно массированное наступление в Донбассе. Первые успехи России свидетельствуют о том, что Москва извлекает уроки из своего неудавшегося февральского блицкрига, а капитуляция целых подразделений в Мариуполе говорит о том, что ресурсы Украины тают. Таким образом, сейчас необходимо наращивать и количество, и качество помощи, поэтому правительство Соединенных Штатов и его союзники уже готовят тяжелые вооружения к отправке на Украину.

Хотя эта логика, несомненно, обоснована, в ней все же есть серьезные изъяны. Такое оружие, как ракеты "Джавелин" и "Стингер", требует жесткого регулирования, и его поставки обязательно подразумевают соблюдение строгих условий применения и контроль за выполнением этих условий, – это связано с его огромной разрушительной силой, в чем российские вооруженные силы убеждаются на собственном опыте. Даже Франция, которая давно является членом НАТО, оказалась в крайне неудобном положении в 2019 году, когда в отношении нее было инициировано расследование в связи с обвинениями в ненадлежащем применении ракет "Джавелин" в ходе ее тайных операций в Ливии.

Между тем Восточная Европа уже давно заслужила дурную славу источника оружия, применявшегося в самых разных конфликтах по всему миру. И у самой Украины настолько плохая репутация в этом смысле, что это стало фактором, мешавшим вести содержательные дискуссии по вопросу о ее вступлении в НАТО. Помимо непосредственного участия в незаконной торговле оружием Украина и соседняя Молдавия в 2019 году фигурировали в качестве важных посредников, обеспечивавших поставки крупных партий оружия, в том числе из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, обеим сторонам во второй сирийской гражданской войне – что было прямым нарушением введенного ООН оружейного эмбарго.

Таким образом, отправляя современные вооружения на миллиарды долларов в страну, которая давно вовлечена в процесс распространения оружия и в которой механизмы регулирования и надзора неизбежно будут нарушены в связи с боевыми действиями, западный мир, возможно, только что толкнул первую кость домино, в результате чего террористические группировки и другие негосударственные игроки смогут заполучить комплексы "Джавелин" и "Стингер", как только на Украине рассеется дым.

Между тем Запад отправил туда не только свое оружие. Он также оправил людей. Хотя это все же отличается от санкционированных правительствами поставок оружия, поскольку граждане вправе самостоятельно принимать решения касательно участия в боевых действиях и оплаты своих поездок за границу, западные государства не предпринимают никаких мер для того, чтобы разубедить или остановить своих граждан. Вид множества молодых людей, едущих за границу, чтобы сражаться за правое дело, и не встречающих на своем пути никаких помех, за исключением вялых официальных заявлений, не способных умерить их пыл, вновь пробуждает тревожные воспоминания о первых днях революций в Ливии и Сирии.

К шестому марта около 20 тысяч иностранных бойцов уже ехали на Украину. Это весьма внушительная цифра с учетом того, что за 10 лет гражданского конфликта в Сирии в эту страну приехало в общей сложности около 40 тысяч человек. И, как продемонстрировали Ливия и Сирия, в дальнейшем это может обернуться серьезными правовыми проблемами и проблемами в сфере безопасности. Многие из этих бойцов черпают энергию в националистических установках, некоторые из них даже являются ультраправыми экстремистами – хотя российская пропаганда все же преувеличивает их численность.

Идеологически мотивированные иностранные бойцы всех мастей зачастую склонны к радикализации, а военный конфликт – это такой опыт, который разрушает психическое здоровье и нравственные установки тех, кто его пережил. Будет довольно трудно отследить передвижения всех этих участников боевых действий на Украине, которые в конце концов вернутся в Европу и Соединенные Штаты, а также помешать им прихватить с собой стрелковое оружие. Возвращение ультраправых экстремистов на родину может усугубить нарастающий кризис, потому что они будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия. Это ляжет дополнительным бременем на государственные службы безопасности и здравоохранения, которым придется реагировать на изменение ситуации.

Более того, эта проблема будет нарастать в геометрической прогрессии, если конфликт затянется, и украинское общество будет становиться все более вооруженным и милитаризованным. Поэтому Европе вместе с Украиной придется планировать то, как можно помочь администрации Зеленского вести политику в текущих условиях, чтобы предотвратить устойчивую милитаризацию социальной и политической жизни страны, которая поможет президенту России Владимиру Путину если и не победить на поле боя, то как минимум уничтожить всякую надежду на либеральную и демократическую Украину.

Хотя реакция Запада на российскую спецоперацию на Украине вполне понятна, ящик Пандоры с потенциально непредсказуемыми последствиями уже открыт. Сегодняшние действия Запада могут привести к тому, что в дальнейшем лучшие европейские и американские вооружения окажутся в руках экстремистов, что поднимется новая волна внутреннего терроризма и что в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство.

Стратегические и нравственные императивы заставляют Запад оказывать помощь Украине. Но западные лидеры должны делать это, четко осознавая необходимость с неменьшим рвением работать над созданием правовых рамок, а также механизмов мониторинга и поддержки, которые позволят предотвратить целый ряд проблем, спровоцированных торговлей и перемещением оружия. Это позволит гарантировать, что благие намерения сегодня не обернутся негативными последствиями завтра.

Тарек Мегериси – научный сотрудник программы по изучению Северной Африки и Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям. Специализируется на политике, системе управления и развитии стран арабского мира.