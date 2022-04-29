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Российская газета

Украинские десантники рассказали, как их бросили врукопашную на танки

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Источник изображения: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы 79-й десантной бригады ВСУ рассказали, как их превратили в пушечное мясо.

В Сети появилось видеозапись, сделанная уцелевшими после разгрома бойцами 2-го и 3-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Один из бойцов рассказал, что командиры завели их в лес и приказали окапываться.

"У нас было пару лопат на множество людей...нас громили - мы даже не успевали штык прицепить", - признается один из десантников - "Мы сидели там 5-6 дней, и командиры нас бросили...И сейчас нас делают дезертирами за то, что мы выжили... Нас била авиация - никакого ПВО. Нас тупо кинули на мясо. Потом мы вышли и спросили старшего - это был замкомбриг или комбат: как это так? Он сказал: "Майк, командир ДШВ, дал приказ идти в рукопашную на танки...

В заключении видео еще один боец добавляет: "Мы не можем воевать там, где бросают раненых, офицеры бегут на машинах, даже раненых подобрать не хотят - это позорище. Такие люди - это не офицеры, это шакалы".




Олег Корякин

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Страны
Украина
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