Украина получила австралийские праворульные броневики Bushmaster

В вооруженных формированиях Украины началось освоение недавно доставленных самолетами Boeing C-17A Globemaster III и Ан-124-100 австралийских бронеавтомобилей Bushmaster.

Судя по появившимся в Сети фотографиям и видеоматериалам, часть техники прибыла вооруженная установленными на крыше дистанционно управляемыми модулями с 40-мм автоматическими гранатометами Mark 19 американского производства.

Другие же образцы оптимизированы под выполнение медицинских задач, но, если вспомнить прошлый опыт, ВСУ многократно использовала машины с красными крестами для переброски личного состава и боеприпасов.

Bushmaster с колесной формулой 4х4 были приняты на вооружение в конце 90-х годов. При их создании предусмотрели наличие усиленной противоминной защиты днища, позволяющей выдерживать взрывы фугасов весом до 9,5 кг.

Бортовая броня не пробивается 7,62-мм пулями. Поэтому австралийскому "подарку" явно не поздоровится, если его обстреляют из "Утеса" или "Корда" и тем более КПВТ.

При этом масса броневика составляет 14000 кг. Мощность двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода по шоссе - 1000 км. Вместимость - 10 военнослужащих.

Недостатками этих машин считается правое расположение руля, а также недостаточная проходимость, что обязательно отразится на их боевой карьере, которая вряд ли будет долгой.

Алексей Брусилов