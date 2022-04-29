США ввязались в роковую авантюру на Украине

Роковая донбасская авантюра США

США зря претендуют на звание "страны свободных", они давно превратились из республиканской державы в имперскую, пишет The American Conservative. Американцы уже дорого заплатили за это, но дальше будет только хуже, если начнется война с Россией, предупреждает автор статьи.

Дуг Бэндоу

Администрация Байдена делает для Украины все возможное. Чиновники все решительнее отбрасывают опасения, что Америка станет соучастницей военного конфликта с Россией. Они расширяют поставки оружия в Киев и делают это не таясь. Причем важно отметить, что администрация сместила фокус с помощи Украине на ослабление России.

В свое время и президент Джордж Вашингтон, и госсекретарь Джон Куинси Адамс предупреждали американцев о подобном явлении. И все же российско-украинский конфликт – далеко не первый случай за последние годы, когда чиновники США позабыли, какую страну они представляют.

В августе 2008 года США и Россия балансировали на грани возможного из-за Грузии. Воспользовавшись слабостью Москвы после холодной войны, продвинув НАТО все дальше на восток и уничтожив Югославию в конфликте из-за Косово, администрация Джорджа Буша-младшего пообещала принять в "трансатлантический" альянс Украину и Грузию. В ответ Москва поддержала в Грузии сепаратистов, которые уже давно сопротивлялись властям в Тбилиси. Славящийся безрассудством президент Михаил Саакашвили, свято веря в поддержку США, обстрелял российские войска, защищавшие Южную Осетию. Москва отомстила.

Красуясь перед камерами, кандидат в президенты Джон Маккейн, один из верховных апологетов бесконечных войн, уверял, что "сегодня мы все грузины". Хуже того, представители администрации Буша с высокомерием, граничащим с безумием, обсуждали нападение на российские войска. Развязав вечный конфликт в Афганистане и спровоцировав гибельную религиозную рознь в Ираке, они затевали еще и ядерное противостояние, сопоставимое с Карибским кризисом на Кубе.

И для чего? Точно не ради независимости, свободы или безопасности США. Скорее, из-за последнего поветрия в трагической, но неуместной геополитической борьбе, продолжающейся веками по всему земному шару. Легко посочувствовать бедственному положению Грузии, но ничто в Закавказье не оправдывало войны – тем паче с ядерной державой. Хуже того, Саакашвили попытался втянуть Америку в крупный конфликт, чтобы вернуть территорию, которая и так уже вышла из-под грузинского контроля.

Более двух столетий назад первый президент Америки Джордж Вашингтон предвидел столь подобострастное подчинение другим народам. Едва ли это было в новинку уже тогда. Колонии Нового света отвоевали независимость при поддержке Франции и Испании. Никаким единством у новоиспеченных США и не пахло. Новая держава была довеском в международных делах. Наметить независимый курс было непросто.

Но даже став сверхдержавой и могущественнейшим государством мира, США все равно остались в рабстве у других стран и правительств. На политику США в своекорыстных интересах в разные годы влияли столь разные страны, как Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия и ряд государств Восточной Европы. Как правило, они добивались особой благосклонности как "союзники" или делали из собственных противников врагов Америки – или даже и то, и другое. Сегодня нечто подобное происходит с Украиной.

Когда Вашингтон сочинял свое знаменитое прощальное письмо, Франция как раз искала у нового государства поддержки против Великобритании. Однако он предостерег соотечественников: "Главное – это отречься от постоянной, глубоко укоренившейся вражды с одними государствами и горячей привязанности к другим. Вместо этого следует развивать честные и дружественные отношения со всеми. Государство, испытывающее к другому укоренившуюся ненависть или, наоборот, вошедшую в привычку страстную симпатию, – в каком-то смысле раб. Оно – раб своей вражды или, наоборот, привязанности, а любого из этих чувств достаточно, чтобы сбить государство с пути, которого требует его долг и интересы".

Оба этих чувства чреваты тяжелыми последствиями. "Горячая привязанность к государству-фавориту, усугубляя иллюзию надуманного взаимного интереса, когда в действительности таковые отсутствуют, и внушение одной стороне враждебных чувств к другой втягивают первую в споры и войны второй без достаточных на то оснований либо оправданий".

Не менее опасна и другая сторона медали. Как писал Вашингтон: "Антипатия одного государства к другому легко располагает обе стороны к нанесению оскорблений или ущерба, нетерпимости к малейшей обиде, а также к заносчивости и несговорчивости в непринципиальных или незначительных спорах. Отсюда частые коллизии, упорные, острые и кровавые столкновения. Нация, движимая недоброй волей и негодованием, вопреки трезвым политическим расчетам иногда понуждает правительство к войне".

Конфликт Украины и России все больше вписывается в анализ Джорджа Вашингтона. Киев заслуживает сочувствия и поддержки Америки. Хотя конфликт ускорила непримиримость союзников, действия России оказались неоправданны, и Москва несет полную ответственность за свои шаги. Однако поддержка США должна руководствоваться пониманием, что Украина для американской безопасности не принципиальна и уж точно не жизненно важна. Поэтому всякая помощь должна оказываться с тем, чтобы избежать конфликта с Россией. Даже обычная война с Москвой – это очень плохо. А обмен ядерными ударами – и вовсе катастрофа.

Однако американские чиновники лишь усиливают поддержку Украины, не считаясь ни с какими рисками. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в показном жесте солидарности. А недавно администрация одобрила очередной раунд оружейных поставок для боевых действий на востоке [Украины].

Более того, чиновники Байдена уделяют пристальное внимание России. До начала конфликта администрация наотрез отказывалась всерьез относиться к вопросам безопасности, которые президент Путин высказывал всё последнее десятилетие. При этом сами США ни за что бы не допустили, чтобы другая великая держава, будь то Россия, Китай или кто-либо еще, вытворяла в Западном полушарии то же, что США – в Европе.

Еще через две недели после начала конфликта президент Джо Байден уверял, что "прямая конфронтация между НАТО и Россией – это третья мировая, и мы должны попытаться ее предотвратить". Но, похоже, ситуация меняется. В частности, президент высказался за смену режима в России, после чего неубедительно попытался выдать свое заявление за личное мнение. Теперь Остин, уже даже не пытаясь прикрыться эмоциональным всплеском, прямо заявляет, что цель администрации – "ослабить" Россию. Это практически как объявить Москву врагом.

Вообще цели и задачи Байдена выглядят все более антимосковскими и прокиевскими. Дэвид Сэнгер (David E. Sanger) из The New York Times отметил: "Остин и другие представители администрации Байдена все откровеннее высказываются о вероятном будущем: годы непрерывной борьбы за власть и влияние с Москвой. В некотором смысле это напоминает "долгое сумеречное противостояние" Джона Кеннеди в годы холодной войны".

Еще опаснее возможность горячей войны. Безусловно, президент искренен в своем желании избежать ядерного конфликта с Россией. Однако многие войны начинаются непреднамеренно и по неосторожности. Чем более открыто и масштабно вмешиваются США, тем выше шанс, что Москва примет ответные меры – причем эскалация возможна с обеих сторон.

Россия уже ужесточила риторику и призвала "США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности". Еще более зловеще в понедельник прозвучало заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова: "НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через посредников и вооружает их. На войне как на войне". Он повторил угрозу, подчеркнув: "Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать".

Тем же, кто предпочитает отмахиваться от опасности, следует напомнить, что практически никто не предполагал, что Путин отдаст приказ о полномасштабной операции на Украине. Для России конфликт гораздо важнее, чем для США: ради успеха Москва готова пойти на бóльшие риски и затраты. Более того, если продвижение Москвы на востоке застопорится, режим наверняка задумается о применении всей своей огневой мощи – вплоть до тактического ядерного оружия. Если Путин сочтет, что в потерях России виновата военная помощь США и союзников, он рассмотрит удары по этим грузам – кстати, вполне законным военным целям, – даже если это может спровоцировать эскалацию.

Джордж Вашингтон предвидел, чем еще чревато отношение к иностранным правительствам по принципу "любой ваш каприз, какой только пожелаете". "Тщеславным, продажным или введенным в заблуждение гражданам (посвятившим себя государству-фавориту) предоставляется возможность жертвовать интересами собственной страны или предавать ее, не навлекая на себя позора, а подчас даже и обретая популярность, и скрывать истинные основы безрассудных уступок тщеславию, коррупции или увлечению под маской благородного чувства долга, общественного уважения или похвального стремления к всеобщему благу". Журналисты и аналитические центры превратились в пиарщиков Киева. Хуже того, кампания ведущих СМИ и социальных сетей против новостных вбросов превратилась в цензуру противоположных взглядов. Хотя у Украины аргументы убедительнее российских, это не мешает критикам отстаивать позицию Москвы.

Спустя пару десятилетий Джон Квинси Адамс, тогдашний госсекретарь, а затем президент, добавил к письму Вашингтона собственное предостережение:

"Повсюду, где уже развернулось или будет развернуто знамя свободы и независимости, – там будет ее сердце, ее благословение и молитвы. Но она не устремлена за свои рубежи в поисках чудовищ, чтобы их уничтожить. Она желает свободы и независимости для всех, не ущемляя никого. Она отстаивает и защищает лишь свое. Она воздаст хвалу общему делу, возвысит голос одобрения и благожелательного сочувствия тому, кто последует ее примеру. Ей хорошо известно, что, единожды встав под чужие знамена, она безвозвратно вовлечет себя во все войны, замешанные на интересе и интриге, личной алчности, зависти и амбициях, которые, похитив знамя свободы, раскрашивают себя в его цвета".

Хотя США по-прежнему претендуют на звание "страны свободных", они давно уже превратились из республиканской державы в имперскую. Только за последние два десятилетия затраты оказались невероятно высоки. Бездумное сползание в войну с Россией лишь усугубит ситуацию.

Помогая Украине, американские чиновники должны помнить, что в первую очередь они ответственны перед США. А еще им следует перечесть прощальное письмо Вашингтона. Да – помощи дружественным государствам, оказавшимся по ударом. Нет – тому, чтобы стать рабом чужестранных интересов. Увы, американские политики все реже понимают эту разницу.

Дуг Бэндоу – старший научный сотрудник Института Катона. Cпециальный помощник президента Рональда Рейгана