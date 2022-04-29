Литва намерена закупить у Финляндии патрульные катера Jehu

Источник изображения: topwar.ru
Состоялась встреча высокопоставленного чиновника финского Минобороны Раймо Ювесьерви и заместителя главы литовского оборонного ведомства Вилюса Семешки. Дело в том, что Литва намерена закупить патрульные катера класса Jehu.
Об этом сообщает прибалтийское информагентство BNS.
Стороны обсудили условия сделки и достигли договоренности. В самое ближайшее время продажа катеров будет оформлена документально.
Представители Вильнюса довольны своим приобретением.
- отметил Семешка.
Многоцелевые быстроходные катера класса Jehu расширят возможности литовских военных. Они могут использоваться для перевозки войск, медицинских и эвакуационных заданий, а также для десантирования, сопровождения, наблюдения и решения других боевых задач.
Темы встречи представителей Вооруженных сил двух стран не ограничились патрульными катерами. Их участники также переподписали меморандум, касающийся сотрудничества Финляндии и Литвы в сфере военных поставок, что позволит им более тесно сотрудничать, активно обмениваться информацией и реализовывать совместные проекты.
Источник изображения: topwar.ru
Семешка отметил, что диалог Вильнюса и Хельсинки способствует повышению обороноспособности обеих государств.
На этот год также запланировано подписание контракта, предусматривающего модернизацию системы обработки секретной информации.