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Береговая охрана США приняла на вооружение 47-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 28 апреля. Командование Береговой охраны США объявило о состоявшейся в Нью-Йорке церемонии ввода в состав флота нового быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1147) "Кларенс Сатфин".

Переданный Береговой охране США в январе 2022 года WPC 1147 стал 47-м катером класса "Сентинел" и 170-м катером, который компания Bollinger поставила Береговой охране США за последние 35 лет. Катер станет шестым из шести катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Манаме (Бахрейн), где заменят патрульные катера класса "Айленд". Катера будут применяться в составе Патрульных сил Юго-Западной Азии (PATFORSWA – формирование Береговой охраны США, размещенное в Манаме, Бахрейн).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м, водоизмещение – около 353 т, скорость – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. Катера вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами. Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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Страны
Бахрейн
США
Компании
Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
Sentinel
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