"Рособоронэкспорт" поддерживает развитие промышленности Ярославской области

ЦАМТО, 28 апреля. Компания "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех и Союзмаш России поддерживают увеличение числа рабочих мест на предприятиях промышленности Ярославской области и их качественную перенастройку на работу в новых экономических условиях.

Регион вносит значительный вклад в развитие оборонного потенциала страны и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

"Предприятия Ярославского регионального отделения Союзмаша России по итогам 2021 года на 100% выполнили гособоронзаказ и обеспечили исполнение контрактов "Рособоронэкспорта" на сумму порядка 25 млрд. руб., – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта", заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев. – Сегодня, несмотря на кардинальные изменения экономических и логистических реалий, ярославские предприятия увеличивают свои мощности, объемы выпуска продукции, в том числе по программе импортозамещения. Индекс промышленного производства за прошлый год повысился на 6,8%, появилось более тысячи рабочих мест. Положительные показатели дают уверенность в количественном и качественном росте высокотехнологичного производства в России. Кроме того, область активно привлекает дополнительное финансирование, долгосрочные инвестиции".

Сегодня ярославское отделение Союзмаша России объединяет 16 крупных промышленных предприятий области. На них разрабатываются и производятся двигатели и оборудование для авиационной, морской и автомобильной техники, корабли и катера различных классов, судовые агрегаты, телеметрические системы и оптика, системы связи и навигации.

"Предприятия области настроены на сохранение максимальной эффективности в новых условиях работы. Мы успешно переходим на отечественные производственные технологии, в том числе программное обеспечение, робототехнику, открываем новые вакансии для инженеров и рабочих. Останавливаться и как-то снижать темпы не собираемся, – отметил председатель Ярославского регионального отделения Союза машиностроителей России, Герой Труда Российской Федерации Виктор Поляков. – В рамках Ярославского отделения Союзмаша постоянно обмениваемся компетенциями между предприятиями различных размеров и форм собственности. Собираемся вместе, ставим и обсуждаем разные задачи, перенимаем друг у друга позитивный опыт".

Между "Рособоронэкспортом" и правительством Ярославской области действует соглашение о сотрудничестве. Документ определяет основы взаимодействия в интересах развития научно-технического и производственного потенциала организаций ОПК и увеличения экспорта продукции военного, специального, гражданского и двойного назначения.

Александр Михеев курирует Саратовское и Ярославское региональные отделения Союза машиностроителей России. Союзмаш является влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно действуют в субъектах Российской Федерации. В Союзмаш вступили практически все крупнейшие предприятия и организации машиностроения и смежных с ним отраслей. Председателем Союза является генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".