Портативная РЛС "Фара-ВР" помогает Т-80 и БМП-3 бить боевиков

В ходе операции в Мариуполе бойцы российских специальных подразделений использовали высокотехнологичные средства разведки. Например, модернизированный радар "Фара-ВР" , позволяющий эффективно обнаруживать различные наземные движущиеся объекты в любое время года, днем и ночью.

Работу этого "всевидящего" средства продемонстрировали на появившемся недавно видео.

Находящийся в укрытии боец наблюдает на индикаторе информацию от работающей снаружи радиолокационной станции. Затем по рации он сообщает данные об обнаруженном скоплении вражеской пехоты, после чего за дело берется экипаж боевой машины пехоты.

БМП-3 выезжает из укрытия и обрушивает на противника осколочно-фугасный снаряд 100-мм пушки - пусковой установки 2А70. Сделав выстрел, "тройка" на большой скорости откатывается назад.

Ее сменяет Т-80БВ - основной боевой танк с газотурбинным двигателем. Он, в свою очередь, задействует 125-мм орудие 2А46М-1. Затем снова появляется БМП-3. Так продолжается несколько раз, пока группа националистов, находящаяся на расстоянии приблизительно в 1000 метров, не оказалась рассеяна и уничтожена.

Интересно, что "Фары" можно использовать для наведения на цель станкового автоматического стрелкового оружия. Например, в Сирии военнослужащие правительственных войск монтировали их на крупнокалиберные 12,7-мм пулеметы ДШК.

Благодаря такому оборудованию во много раз повышается эффективность и 30-мм гранатометов АГС-17 и АГС-30.

РЛС обнаруживает не только людей, но и военную технику, танки засекаются на дистанции до 8000 метров. Общая масса комплекта - 12 килограмм. Зарядки аккумуляторов хватает на 12 часов непрерывной работы.

Алексей Моисеев