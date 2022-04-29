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WarSpot

Британцы начали постройку нового типа фрегатов

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Источник изображения: warspot.ru

В Шотландии строят новые фрегаты для Королевского флота. Вчера, 27 апреля, пресс-служба верфи Babcock объявила о проведении церемонии закладки для первого корабля проекта Type 31.

Новый фрегат будет носить имя HMS Venturer. При этом строительство кораблей будет вестись парами, поэтому второй фрегат — HMS Active — будет заложен в ближайшее время. Всего для нужд британского флота планируется построить пять фрегатов проекта Type 31.

Церемония закладки фрегата проекта Type 31

Источник изображения: babcockinternational.com

HMS Venturer сойдёт на воду в 2023 году, последний – через пять лет. К 2030 году все они должны войти в состав боевого флота, заменив на службе фрегаты проекта Type 23. Каждый корабль проекта Type 31 будет стоить £250 млн. В основе их конструкции лежат фрегаты типа Iver Huitfeldt, принятые на вооружение ВМС Дании в 2011–2012 годах. Длина каждого такого корабля составляет почти 140 м, водоизмещение — 6650 т.

Изначально ВМС Великобритании планировали приобрести 13 фрегатов программы Global Combat Ship (GCS): 8 в противолодочной модификации и 5 многоцелевых кораблей. Но из-за высокой стоимости программы её ограничили восемью кораблями проекта Type 26. Позже было принято решение построить 5 многоцелевых фрегатов (Type 31) с более низкой стоимостью.

Согласно требованиям Минобороны Великобритании, новые фрегаты должны управляться экипажем из 100 человек и иметь возможность нести десант из 60 солдат. Скорость — не менее 28 узлов, дальность хода — 9000 морских миль при 12 узлах. Вооружение будет состоять из орудия калибра до 127 мм, а также ракет различных типов. Кроме того, на корме корабля будет располагаться ангар, способный вмещать два вертолёта типа Wildcat.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Компании
Babcock
Проекты
Type 26
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