Нарышкин: Польша хочет "вернуть" себе земли Западной Украины

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о планах Вашингтона и Варшавы взять под полный контроль территории Украины, которые Польша считает "своими историческими владениями", сообщает РИА Новости.

Согласно данным СВР, в администрации Байдена разрабатывается план ввода польских воинских подразделений на запад Украины под прикрытием лозунгов о защите местного населения от "российской агрессии" и последующего "воссоединения" этих земель с Польшей.

"Согласно предварительным договоренностям, она [операция] будет проходить без мандата НАТО, но с участием „желающих государств". Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками „коалиции единомышленников", - говорится в сообщении СВР.

Так называемый контингент миротворцев планируется развернуть в тех частях Украины, где существует лишь минимальная угроза непосредственного столкновения с российской армией. При этом в приоритетные "боевые задачи" польских военнослужащих войдет постепенный перехват контроля у Нацгвардии Украины над стратегическими объектами на этой территории. По информации СВР, польские спецслужбы уже начали искать "договороспособных" представителей украинской элиты. Это необходимо для формирования ориентированного на Варшаву "демократического" противовеса националистам, отмечается в сообщении.

Нарышкин также напомнил, что этот план схож со "сделкой", когда после Первой мировой войны Антанта признала за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины якобы для спасения населения от "большевистской угрозы", а потом и на присоединение этих территорий к польскому государству.

В самой Варшаве полагают, что раскол Украины имеет высокую степень вероятности, а Польша получит в управление территории, занятые "миротворцами", подытожил глава СВР.