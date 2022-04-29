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Интерфакс-АВН

Песков: накачивание оружием Украины и других стран угрожает безопасности континента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - В Кремле назвали провокационными и угрожающими европейской безопасности заявления представителей Запада о необходимости поставок тяжелых вооружений не только на Украину, но и в Молдавию и Грузию.

"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми, Украины и других стран - это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле восприняли заявление главы МИД Великобритании о необходимости поставки тяжелых вооружений Молдавии и Грузии.

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Страны
Великобритания
Грузия
Молдавия
Россия
Украина
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