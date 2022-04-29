Украина запросила у США поставку ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle

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Киев не совсем устраивают те вооружения, которые им готов поставлять и поставляет Запад, украинские военные требуют более дальнобойные и смертоносные системы. Касается это и беспилотной авиации.

В настоящее время США поставляют на Украину разведывательные беспилотники и дроны-камикадзе, так называемые барражирующие боеприпасы. Но Киеву необходимы ударные беспилотники, способные заменить собой пилотируемую авиацию, почти уничтоженную российскими войсками. Речь идет о БПЛА типа турецких "Байрактаров", но классом повыше. А законодателем мод здесь являются американцы, активно применяющие ударные беспилотники во время локальных конфликтов.

По данным американского издания Politico, Киев запросил у Вашингтона поставку разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, способных применять ракеты AGM-114 Hellfire и корректируемые авиабомбы. Соответствующий запрос от Минобороны Украины уже направлен в Пентагон. По мнению украинских военных, американские беспилотники значительно усилят возможности ВСУ по нанесению ударов с воздуха по российским войскам. Параметры запроса не раскрываются.

В самом Киеве ожидают "положительного ответа" на фоне оказываемой Западом помощи, поскольку Украина, в принципе, получает все, что возможно поставить. А вот в Пентагоне пока никак не комментируют украинский запрос, официальный представитель ведомства Джон Кирби от каких-либо комментариев отказался.

Все дело в том, что американское законодательство очень строго в отношении распространения американских военных технологий, к которым, безусловно, относятся и беспилотники такого типа. Скажем проще, закон запрещает поставки ударных БПЛА в другие страны, там очень сложная схема, в которую Украине не вписывается никаким боком. США даже своим постоянным партнерам вне НАТО их не поставляют. Хотя возможен вариант, что ради нанесения ущерба России, конгресс США примет закон, разрешающий экспорт беспилотников, но это займет длительное время.

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle может находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/час. Беспилотник предназначен, в первую очередь, для ведения разведки, но может выполнять функции ударного дрона. Для этого он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire и четыре управляемые авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.