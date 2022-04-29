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Российская газета

Командир морпехов ВСУ пожаловался на ленивых британских наемников

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Источник изображения: rg.ru


Сдавшийся в плен командир морских пехотинцев ВСУ рассказал о плохой подготовке и слабых боевых качествах доставшихся ему британских наемников.

- Они были с не очень хорошей подготовкой даже для армии Украины. Одного мне пришлось перевезти в другое подразделение, так как он не вытягивал физически. Он много ел и был ленив, - рассказал военный. Его словам приводит РИА Новости.

На вопрос, как такой человек мог попасть в морскую пехоту, пленный ответил: "Не знаю".

По данным СКР, на Украине действует по меньшей мере 16 вооруженных формирований, в которые входят наемники из 50 стран. Интернациональный легион территориальной обороны, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевского режима.

- Следствием устанавливаются данные иностранцев для последующего привлечения к уголовной ответственности, - отметили в ведомстве.


Антон Валагин

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Страны
Украина
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