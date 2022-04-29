Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.