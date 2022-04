Российские "Калибры" еще долго будут кошмаром НАТО

Сможет ли модернизированный "Калибр" тягаться с могучим "Томагавком"?

"Алмаз-Антей" работает над новой версией "Калибра" с улучшенными характеристиками, пишет TNI. По мнению автора статьи, эти ракеты будут представлять угрозу для НАТО еще долгие годы.

Крис Осборн

Россия модернизирует свою крылатую ракету "Калибр" корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить ее характеристики для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет.

"Калибрами" можно стрелять с воздуха, с надводных кораблей и подводных лодок на расстояние до 1 400 километров. По сообщению российского информационного агентства ТАСС, производитель "Калибров" "Алмаз-Антей" работает над "улучшенной" версией ракеты с "повышенными характеристиками".

При этом подробностей запланированных улучшений в статье ТАСС почти не приводится. Вместо этого расплывчато говорится о повышении "боевой эффективности".

"Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение", – сообщил генеральный директор концерна в интервью журналу "Национальная оборона".

Эти ракеты, впервые примененные российскими военными в ходе российской военной операции в Сирии, были использованы в бою 13 раз, сообщает ТАСС.

Вопросов к обновлениям "Калибра" множество. Хотя 1 400-километровая дальность атаки "Калибра" ставит его в ту же категорию, что и "Томагавк" ВМС США, но пока неизвестно, будут ли его обновления соответствовать последним американским разработкам, уже встроенным в современные "Томагавки". Например, крылатые ракеты Tomahawk Block IV ВМС США используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. "Томагавк" с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями, пока не получит обновленные разведывательные данные и целеуказания. А совсем недавно ВМС создали тактический вариант "Томагавка" с усовершенствованными технологиями самонаведения, которые позволяют корректировать курс в полете и поражать движущиеся цели. Эта технология может оказаться решающей, поскольку позволяет "Томагавку" поражать движущиеся корабли противника в морском бою.

Таким образом, реальный вопрос насчет модернизированного "Калибра" заключается в том, насколько он приблизится к модернизированному "Томагавку". Будет ли он работать с двусторонней линией передачи данных для получения новых данных о цели непосредственно в полете? Будет ли разработана технология самонаведения для отслеживания и уничтожения движущихся целей? Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что "Калибры" будут представлять НАТО угрозу еще долгие годы.

Крис Осборн – редактор журнала The National Interest. Бывший сотрудник Пентагона, высококвалифицированный эксперт при канцелярии помощника министра обороны по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий. Бывший ведущий и военный специалист на ряде национальных телеканалов. Работал приглашенным военным экспертом на каналах Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel. Магистр сравнительного литературоведения Колумбийского университета.