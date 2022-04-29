Обслуживать боевых роботов РФ будут беспилотники

Специалисты Общевойсковой академии ВС РФ предложили новый способ диагностики наземных боевых роботов - при помощи других роботов, летающих. Реферат изобретения опубликован Роспатентом, пишет РИА Новости.

Ученые предлагают оснастить сухопутные боевые машины диагностическим разъемом на крыше моторно-трансмиссионного отделения, а беспилотник - штекером для подключения контрольно-проверочной аппаратуры.

При выходе из строя наземного робота либо потере управления им, группа технической разведки с безопасного расстояния запускает коптер. Тот садится на проблемную машину и подключается к ее диагностическому разъему. Далее технические специалисты из укрытия проводят диагностику робота и, при возможности, возвращают его в строй.

- Цель разработки - снижение потерь среди личного состава при проверке состояния машин в условиях огневого воздействия противника, - сообщают авторы заявки.

Антон Валагин