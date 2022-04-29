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Российская газета

NI: "Калибры" будут представлять угрозу для НАТО еще долгие годы

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Источник изображения: rg.ru

Российские разработчики модернизируют крылатую ракету "Калибр". И хотя о подробностях обновления известно крайне мало, вполне можно предположить, что это вооружение будет еще долгие годы представлять угрозу для НАТО. Такое мнение высказал редактор журнала National Interest Крис Осборн.

Российская армия имеет большой арсенал баллистических и крылатых ракет и начала их применять в боевых условиях. На этом фоне работа над улучшенной версией "Калибра" не кажется чем-то неожиданным.

Автор ссылается на заявление главы концерна "Алмаз-Антей", где говорится о планах по улучшению тактико-технических характеристик "Калибра", повышению эффективности его боевого применения и общем усовершенствовании, которое "значительно превзойдет нынешнее поколение".

"Калибр" можно запускать с воздушного, надводного и подводного носителей. Дальность удара - примерно 1,4 тысячи километров. По мнению Осборна, российская ракета находится в той же категории, что и используемый ВМС США "Томагавк".

Нынешний ее вариант Block IV Tomahawk отличается от предыдущих прежде всего возможностью двусторонней связи с оператором для обмена информацией о цели во время полета и корректировки курса. Американская крылатая ракета получила режима барражирования для получения при необходимости обновленных разведывательных данных и целеуказания.

Эксперт предполагает, что обновление "Калибров" также будет связано с системами управления и наведения.

- Вопросов о модернизации множество. Российская компания-разработчик крылатой ракеты дает расплывчатые формулировки, и узнать подробности вряд ли удастся. Но разумно уяснить себе, что "Калибры" будут представлять угрозу для подразделений стран НАТО еще долгие годы, - заключил Осборн.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
NATO
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