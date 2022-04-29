Войти
ЦАМТО

Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе ферритов

858
1
0
Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 28 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех и Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук приступили к исследованиям, которые позволят расширить области применения ферритовых материалов.

В частности, для создания новых классов радиоэлектронной и телекоммуникационной аппаратуры с высоким уровнем надежности и защиты от внешних воздействий.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор НИИ "Феррит-Домен" холдинга "Росэлектроника" Максим Каваев и директор Института электрофизики Уральского отделения РАН Станислав Чайковский.

Сотрудничество предусматривает проведение научно-исследовательской работы и создание макета установки сверхкоротких импульсов напряжения с ферритовыми элементами. Решение позволит изучить возможность создания защищенных систем связи без необходимости применения шифрования благодаря гарантированной физической защите от несанкционированной пеленгации и перехвата, а также для обеспечения высоконадежной радиосвязи. Кроме этого, установка сможет использоваться для проведения медицинских исследований в рентгенологии и в СВЧ-генераторах для измерения электродинамических и кристаллографических характеристик объектов.

"Прямое взаимодействие фундаментальной науки с реальным сектором экономики принципиально необходимо для создания новых прорывных технологий. Поэтому мы рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с нашим новым партнером – НИИ "Феррит-Домен". С практической точки зрения системы с использованием ферритов просты в исполнении, при этом они способны обеспечивать стабильность и высокую частоту следования импульсов, что позволяет увеличить ресурс работы аппаратуры", – сказал директор Института электрофизики Уральского отделения РАН Станислав Чайковский.

В соответствии с соглашением НИИ "Феррит-Домен" стал индустриальным партнером Института электрофизики Уральского отделения РАН.

"Результатом нашего сотрудничества станет создание принципиально новых классов аппаратуры для радиолокации, радиосвязи, кристаллографического анализа, а также научных исследований. В сложившихся экономических условиях наша совместная работа с Институтом электрофизики является крайне актуальной и нацеленной на рост научно-технического, инновационного и производственного потенциала российской науки и производства", – отметил генеральный директор НИИ "Феррит-Домен" Максим Каваев.

НИИ "Феррит-Домен" является ведущим предприятием по разработке и производству микроволновых материалов, ферритовых СВЧ-приборов для космоса и исследований в области физики высоких энергий, а также систем связи, радиолокации и беспроводных телекоммуникационных систем.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
28.08.2020
Главные премьеры "Армии-2020". Какую технику показали на оборонной выставке впервые
14.11.2018
Российские военные вскоре получат технологию, существенно повышающую качество связи
11.07.2017
Росэлектроника разработает космическую СВЧ-электронику для Индии
02.09.2016
Сети GSM включат в систему противоракетной обороны
22.10.2014
Ростех представит на «Интерполитех-2014» новейшие образцы техники
15.01.2014
Первый заместитель гендиректора Ростеха Алексей Алешин назначен главой Ростехнадзора
22.05.2012
В.Путин провел совещание по вопросу «О результатах деятельности и перспективах ГК «Ростехнологии»
1 комментарий
№1
29.04.2022 17:41
О, сразу вспоминаются микробиаксы в ЗУК-ах 5Э265)).
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 18:18
  • 24615
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.04 17:41
  • 1
Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе ферритов
  • 29.04 17:24
  • 1
В России отметили успехи Северной Кореи в ракетостроении
  • 29.04 17:09
  • 1
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 29.04 13:09
  • 58
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 29.04 12:33
  • 13
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 29.04 09:06
  • 2
Американский сенатор: Байден вынудил Путина провести спецоперацию на Украине
  • 29.04 08:59
  • 1
Военный эксперт Литовкин: У Киева заканчивается советское оружие
  • 29.04 07:21
  • 1
"ОДК Инжиниринг" в 2021г консолидировал поставки наземной продукции ОДК, компания вышла на оборот 25 млрд рублей
  • 28.04 21:10
  • 3
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 28.04 21:01
  • 9
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 10:28
  • 3
Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях