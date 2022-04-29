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Российская газета

АПЛ "Иркутск" планируют вернуть в состав ВМФ России в 2023 году

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Источник изображения: U.S. Department of Defense/ Wikimedia.org

Модернизированную атомную подводную лодку "Иркутск" проекта 949А "Антей" планируют вернуть в строй Тихоокеанского флота в 2023 году. На субмарине разместят 48 новых крылатых ракет "Калибр-ПЛ", "Оникс" или "Циркон" вместо 24-х "Гранитов".

Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли. Он отметил, что "Иркутск" с новыми корабельными ракетами сможет наносить удары и по береговым целям. Наличие конкретной номенклатуры ракет на борту субмарины будет зависеть от тех задач, которые перед ней поставят.

"Иркутск" - атомная подводная лодка. Ее построили на Севмаше. В состав Северного флота она вошла в 1989 году, а в следующем совершила подледный переход через Арктику из мурманского Заозерска в камчатский город Вилючинск и стала частью Тихоокеанского флота. Ее водоизмещение - 23,9 тысячи тонн.

В 1997 году отправлена в резерв. С 2019-го находится на ремонте и модернизации на Дальневосточном заводе "Звезда".


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
Компании
Севмаш
Проекты
949А Антей
Арктика
Калибр КР
СФ
ТОФ
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