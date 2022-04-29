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Российская газета

Русский спецназ захватил партию украинского оружия и боеприпасов

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Появились фото новых трофеев, захваченных бойцами российского спецназа. Они ворвались на позиции ВСУ, противнику пришлось бросать оружие.



Это произошло у населенного пункта Торское Лиманского района Донецкой области. Судя по фотографиям, некоторые виды оружия даже не успели вытащить из деревянных ящиков. Захвачены автоматы, гранатометы, большое количество боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град", а также предметы обмундирования.

Партию оружия в бою захватил и спецназ группировки "О", об этом этом писала "РГ". Среди трофеев много зарубежных образцов вооружения. Это шведские гранатометы АТ-4, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также пулемет Дегтярева образца 1928 года.

О брошенном оружии на территории Луганской области сообщило и министерство обороны РФ. Здесь и советские образцы, и современные противотанковые управляемые ракет, ПЗРК стран НАТО. Всего на складе было обнаружено около одной тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним.



Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
NATO
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