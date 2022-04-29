СМИ Британии: В Японии хотят превратить Силы самообороны в полноценную армию

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В Токио намерены увеличить оборонные расходы примерно в два раза. В последние годы трудно не заметить, что Япония вступила на путь милитаризации.

На эту тему рассуждает автор статьи, опубликованной в британской газете The Times.

Речь идет об идее, выдвинутой почти непрерывно правящей в стране с 1955 года Либерально-демократической партии (ЛДП). Она предлагает Минобороны Японии поднять размер оборонного бюджета с одного до двух процентов ВВП, а также разрешить вооруженным силам страны, скромно именуемым Силами самообороны, наносить контрудары по потенциальным противникам в случае их нападения.

Как отмечает СМИ Британии, данные нововведения в оборонной сфере Страны восходящего солнца, если их примут, будут в корне противоречить обязательствам, которые взял на себя Токио после капитуляции перед союзными войсками в 1945 году. Это означает, что в Японии хотят превратить Силы самообороны в полноценную армию.

Выдвигая свое предложение, ЛДП ссылается на украинский кризис и усиление военной активности ряда соседних государств: Китая. Северной Кореи и Российской Федерации.

В ситуации, которую можно назвать крупнейшим кризисом современности для международного сообщества, мы должны решительно укреплять обороноспособность Японии

- заявил японский министр обороны Нобуо Киси.

Вооруженные силы Японии по своим возможностям уже давно вышли за рамки исключительно оборонительной структуры. Следует также заметить, что фактически они подчинены Пентагону.