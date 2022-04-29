Заявление ФСВТС России по поводу незаконной передачи Украине ВиВТ советского (российского) производства

ЦАМТО, 28 апреля. Недавно официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого планируется передача 11 вертолетов Ми-17.

ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО "Рособоронэкспорт" в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году.

Этим контрактом и соответствующими сертификатами конечного пользователя (в качестве доказательства один из документов прилагается) предусмотрено, что данная вертолетная техника предназначена для передачи американской стороной вооруженным силам Афганистана и не подлежит реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, за исключением Исламской Республики Афганистан, без согласия Российской Федерации.

Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых "афганских" вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов.

Признание официальными лицами Пентагона неспособности США осуществлять надзор над дальнейшим перемещением поставляемого американцами Украине вооружения, а значит – исключение его бесконтрольной передачи третьим лицам, лишь усугубляет и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире.

ФСВТС России официально заявляет, что факт оснащения американской стороной украинских вооруженных сил указанными вертолетами российского производства будет являться противозаконным.