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ЦАМТО

Заявление ФСВТС России по поводу незаконной передачи Украине ВиВТ советского (российского) производства

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Ми-17 ВВС
Ми-17 ВВС Афганистана.
Источник изображения: www.globallookpress.com

ЦАМТО, 28 апреля. Недавно официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого планируется передача 11 вертолетов Ми-17.

ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО "Рособоронэкспорт" в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году.

Этим контрактом и соответствующими сертификатами конечного пользователя (в качестве доказательства один из документов прилагается) предусмотрено, что данная вертолетная техника предназначена для передачи американской стороной вооруженным силам Афганистана и не подлежит реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, за исключением Исламской Республики Афганистан, без согласия Российской Федерации.

Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых "афганских" вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов.

Признание официальными лицами Пентагона неспособности США осуществлять надзор над дальнейшим перемещением поставляемого американцами Украине вооружения, а значит – исключение его бесконтрольной передачи третьим лицам, лишь усугубляет и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире.

ФСВТС России официально заявляет, что факт оснащения американской стороной украинских вооруженных сил указанными вертолетами российского производства будет являться противозаконным.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Ми-17
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
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