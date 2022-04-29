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ЦАМТО

На ПСЗ "Янтарь" ввели в эксплуатацию станки отечественного производства

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Спуск на воду опытового судна "Селигер" пр.11982 на ПСЗ "Янтарь". Источник: militaryrussia.ru.

ЦАМТО, 28 апреля. На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК) состоялся ввод в эксплуатацию двух новых станков отечественного производства: токарно-карусельного и токарно-валового.

Старт был дан при участии председателя Совета директоров АО "ОСК" Георгия Полтавченко, главы корпорации Алексея Рахманова и генерального директора верфи Ильи Самарина.

Новое оборудование даст возможность высокопроизводительного и качественного изготовления деталей большим диаметром и весом, но имеющих небольшую длину.

"Важной особенностью станка является то, что это полностью отечественная разработка, на которой установлена, в том числе, современная система ЧПУ российского производства, по своим возможностям и функционалу не уступающая импортным аналогам", – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам Георгия Полтавченко, "сегодня на заводе есть достаточно интересные заказы по оборонной тематике, по линии военно-технического сотрудничества с нашими партнерами, по гражданской тематике, включая рыболовецкие суда". "Думаю, что они будут реализованы. А в перспективе – есть программа модернизации ВМФ, и я уверен, что будут новые заказы по линии ГОЗ. С учетом санкционных проблем будет и расширение гражданских заказов, достаточно интересных и выгодных с точки зрения бизнеса. Поэтому у предприятия, как и у всего ОСК, в плане загруженности перспективы хорошие", – подчеркнул Георгий Полтавченко.

По мнению Алексея Рахманова, Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" за последнее время "прирос компетенциями, и обязательно найдет свое место в новых сегментах гражданского судостроения, в которые сейчас выходит ОСК – в том числе в строительстве пассажирских и круизных судов, паромов". "Все это "Янтарь" способен сделать, для этого есть и необходимые трудовые ресурсы, и должное отношение к работе", – сказал Алексей Рахманов.

Глава ОСК также отметил, что "по линии гособоронзаказа у корпорации в целом локализация близка к 100% – 98, 99%".

"Что касается оставшихся долей процента – у нас есть понимаемый план действий со стороны поставщиков, которые смогут закрыть дефицитные позиции. По гражданским заказам ситуация сложнее, и там она диктуется нашими заказчиками, пожелания которых мы вынуждены исполнять. Мы должны найти замену части оборудования в краткосрочной перспективе – с альтернативных рынков, а в среднесрочной перспективе (то есть до 2024 года) – в Российской Федерации, и примеры такие уже есть. Дальше уже вопрос переговоров с заказчиками и понимания ими тех рисков, на которые они пойдут, если продолжат настаивать на оборудовании, которое невозможно привезти из-за границы", – сказал Алексей Рахманов в ходе брифинга для СМИ по итогам посещения предприятия ОСК.

По словам генерального директора завода "Янтарь" Ильи Самарина, окончательно вопрос импортозамещения будет решен на предприятии в конце второго квартала текущего года.

Станки были приобретены в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" и инвестиционного проекта технического перевооружения машиностроительного и трубогибочного производства.

Система ЧПУ базового токарно-карусельного станка была создана в г.Иваново компанией "Мехатроника". Станок произведен и доработан под требования кораблестроителей "Янтаря" на Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодарском крае, где внесли ряд изменений в конструкцию своей серийной линии.

Токарно-валовый станок с числовым программным управлением РТ-950ФЗ был произведен на ООО "Рязанский станкостроительный завод". Станок предназначен для высокопроизводительного и качественного изготовления деталей для судостроительной отрасли. Станок выполняет черновую и чистовую обработку отливок, поковок и проката. На нем выполняются все операции по окончательному изготовлению вала. Также существенно расширился спектр материала для заготовок: помимо стали данный агрегат позволяет выполнять обработку сплавов. Новый станок позволит повысить производительность и сократить время переналадки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Россия
Продукция
Т-95
Компании
ОСК
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Гособоронзаказ
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