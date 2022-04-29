ВВС Бразилии приняли на вооружение первую пару F-39 "Грипен"

ЦАМТО, 28 апреля. Командование ВВС Бразилии 22 апреля провело на авиабазе "Санта-Крус" официальную церемонию ввода в боевой состав первых двух истребителей F-39 "Грипен" (FAB 4101 и FAB 4102), недавно доставленных в Бразилию.

На мероприятии, приуроченном к празднованию Дня истребительной авиации, присутствовал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Выступая на церемонии, командующий ВВС бригадный лейтенант Карлос де Алмейда Баптиста Жуниор объявил о получении разрешения на подписание изменения к основному контракту, предусматривающего приобретение четырех дополнительных F-39 "Грипен". Одновременно ВВС Бразилии приступили к предварительной оценке возможности приобретения второй партии истребителей. Это позволит гарантировать, что снятие с вооружения устаревших боевых самолетов не приведет к потере боеспособности.

В феврале 2022 года командующий ВВС Бразилии Карлос де Алмейда Баптиста Жуниор заявил о наличии планов приобретения 30 дополнительных истребителей "Грипен".

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания Saab подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, оказание услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава. Как планируется, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F".

В рамках бразильской программы Saab отвечает за производство 13 самолетов "Грипен E" в Швеции, еще 8 ед. будут собраны в Бразилии совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 истребителей (8 одноместных и 7 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии.

Первый "Грипен E", представлявший собой оснащенный измерительной аппаратурой самолет для летных испытаний (серийный номер FAB 4100), в сентябре 2020 года был доставлен в Бразилию для продолжения тестирования в Центре летных испытаний (GFTC) в Гавиан-Пейшоту.

В ноябре 2021 года Saab продемонстрировала первые 6 серийных самолетов "Грипен E" и объявила, что приступила к подготовительным мероприятиям по их передаче ВВС Бразилии и Швеции. Четыре истребителя предназначались для ВВС Бразилии, два – для ВВС Швеции. Предполагалось, что первые четыре "Грипен E" будут отправлены в Бразилию в первом полугодии 2022 года. Первая пара самолетов F-39E "Грипен" была доставлена в порт Навегантеса (штат Санта-Катарина) на борту грузового судна 1 апреля. Летные испытания этих истребителей начались 6 апреля. Вторая пара прибудет в Бразилию позднее.

Планируется, что первые истребители "Грипен" останутся в GFTC до тех пор, пока самолет не получит военный сертификат типа. Затем они будут переданы в боевой состав эскадрильи "Ягуар" 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе "Анаполис" (штат Гояс).