Войти
ЦАМТО

ВВС Бразилии приняли на вооружение первую пару F-39 "Грипен"

736
0
0
Источник изображения: Фото: blogbeforeflight.com

ЦАМТО, 28 апреля. Командование ВВС Бразилии 22 апреля провело на авиабазе "Санта-Крус" официальную церемонию ввода в боевой состав первых двух истребителей F-39 "Грипен" (FAB 4101 и FAB 4102), недавно доставленных в Бразилию.

На мероприятии, приуроченном к празднованию Дня истребительной авиации, присутствовал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Выступая на церемонии, командующий ВВС бригадный лейтенант Карлос де Алмейда Баптиста Жуниор объявил о получении разрешения на подписание изменения к основному контракту, предусматривающего приобретение четырех дополнительных F-39 "Грипен". Одновременно ВВС Бразилии приступили к предварительной оценке возможности приобретения второй партии истребителей. Это позволит гарантировать, что снятие с вооружения устаревших боевых самолетов не приведет к потере боеспособности.

В феврале 2022 года командующий ВВС Бразилии Карлос де Алмейда Баптиста Жуниор заявил о наличии планов приобретения 30 дополнительных истребителей "Грипен".

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания Saab подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, оказание услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава. Как планируется, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F".

В рамках бразильской программы Saab отвечает за производство 13 самолетов "Грипен E" в Швеции, еще 8 ед. будут собраны в Бразилии совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 истребителей (8 одноместных и 7 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии.

Первый "Грипен E", представлявший собой оснащенный измерительной аппаратурой самолет для летных испытаний (серийный номер FAB 4100), в сентябре 2020 года был доставлен в Бразилию для продолжения тестирования в Центре летных испытаний (GFTC) в Гавиан-Пейшоту.

В ноябре 2021 года Saab продемонстрировала первые 6 серийных самолетов "Грипен E" и объявила, что приступила к подготовительным мероприятиям по их передаче ВВС Бразилии и Швеции. Четыре истребителя предназначались для ВВС Бразилии, два – для ВВС Швеции. Предполагалось, что первые четыре "Грипен E" будут отправлены в Бразилию в первом полугодии 2022 года. Первая пара самолетов F-39E "Грипен" была доставлена в порт Навегантеса (штат Санта-Катарина) на борту грузового судна 1 апреля. Летные испытания этих истребителей начались 6 апреля. Вторая пара прибудет в Бразилию позднее.

Планируется, что первые истребители "Грипен" останутся в GFTC до тех пор, пока самолет не получит военный сертификат типа. Затем они будут переданы в боевой состав эскадрильи "Ягуар" 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе "Анаполис" (штат Гояс).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Катар
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.10.2020
В Бразилии состоялась официальная презентация истребителя "Грипен E"
20.08.2020
Saab доставит в Бразилию первый истребитель "Грипен E" в сентябре
30.08.2019
Компания Saab начала летные испытания первого истребителя "Грипен E" ВВС Бразилии
28.08.2019
Первый истребитель JAS-39E Gripen для Бразилии
24.07.2018
ВВС Бразилии обнародовали график получения самолетов KC-390 и F-39E/F "Грипен"
05.07.2012
Фарнборо-2012" станет мировой премьерой Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 18:18
  • 24615
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.04 17:41
  • 1
Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе ферритов
  • 29.04 17:24
  • 1
В России отметили успехи Северной Кореи в ракетостроении
  • 29.04 17:09
  • 1
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 29.04 13:09
  • 58
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 29.04 12:33
  • 13
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 29.04 09:06
  • 2
Американский сенатор: Байден вынудил Путина провести спецоперацию на Украине
  • 29.04 08:59
  • 1
Военный эксперт Литовкин: У Киева заканчивается советское оружие
  • 29.04 07:21
  • 1
"ОДК Инжиниринг" в 2021г консолидировал поставки наземной продукции ОДК, компания вышла на оборот 25 млрд рублей
  • 28.04 21:10
  • 3
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 28.04 21:01
  • 9
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 10:28
  • 3
Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях