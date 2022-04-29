Ракетные данные

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о новых вооружениях, представленных КНДР на параде в Пхеньяне

Прошедший 25 апреля 2022 года в Пхеньяне парад, посвященный 90-летию вооруженных сил Корейской Народной Демократической Республики, стал небывалым смотром новейших достижений северокорейского военно-промышленного комплекса и ракетостроения в частности. Какие-то образцы техники представлены, видимо, в виде макетов, но некоторые — совершенно точно в натурных образцах. Что можно сказать о наиболее интересных представителях ракетной части парада?

Среди показанных образцов в Пхеньяне продемонстрировали систему залпового огня с крупнокалиберными ракетами, которая на Западе получила обозначение KN-25. Судя по всему, боеприпасы имеют инерциальную систему управления и могут поражать цели на дальности до 400 км. Каждая пусковая установка несет только четыре ракеты, и, конечно, нет особого смысла в применении их залпом. Эти ракеты проходили испытания в 2019–2020 годах, и их основными задачами должно быть уничтожение любых целей на территории Южной Кореи. Высокую мобильность обеспечивают пусковым установкам четырехосные шасси «Татра».

На похожих шасси размещается новейший комплекс с пятью крылатыми ракетами (КР) большой дальности. Пусковая установка и ракета комплекса отдаленно напоминают советский РК-55, который был сокращен СССР по Договору о ликвидации наземных ракет средней и малой дальности в конце 1980-х годов. Северокорейский комплекс выполняет пуск КР с твердотопливным ускорителем. Набрав высоту, ракета буквально расправляет крылья и включает малогабаритный маршевый турбореактивный двигатель, который обеспечивает ей при дозвуковой скорости полета большую дальность — до 2000–3000 км. Остается решить вопрос корректировки маршрута полета с использованием современных систем экстремальной навигации, но, вероятно, северокорейские инженеры оказались в состоянии повторить на современном уровне элементной базы достижения советских и американских ракетостроителей 1970–1980-х годов. Кстати, такие ракеты вполне могут нести как обычные, так и ядерные боевые части, а их полет проходит на малых высотах, где их сложно обнаружить и сложно сбить.

Несколько моделей северокорейских «искандеров» мы также увидели на площади в Пхеньяне. Твердотопливные относительно компактные ракеты на высокомобильных пусковых установках класса «Искандер» и вариант ракеты с большей массой. Дальность действия второго варианта ракеты может быть до 1000 км или даже больше. Наверняка и та, и другая модель ракет могут нести и ядерные боевые части. Хотя, если обеспечивается высокая точность поражения цели, то более тяжелая, чем у «Искандеров», обычная боевая часть также может поразить широчайшую номенклатуру потенциальных целей. Кстати, здесь же рядом продемонстрирован и морской вариант северокорейского «Искандера» — с учетом отсутствия у КНДР атомных подводных лодок это вполне оправданное решение: такие ракеты можно ставить даже на относительно малогабаритные неатомные подводные лодки, технологией строительства которых КНДР обладает.

На параде 25 апреля была показана и новая твердотопливная большая баллистическая ракета для подводных лодок. Ее мы увидели впервые, и пока сложно судить, реальный это образец или макет. Можно предположить, что перед нами северокорейская «Булава» с двумя маршевыми ступенями и, возможно, даже с несколькими боеголовками. Дальность действия такого боеприпаса может составлять до 3000–5000 км. Основная проблема тут у КНДР — создание лодок-носителей, которые могли бы нести запас таких ракет.

И наконец — северокорейские гиперзвуковые ракеты на главной площади Пхеньяна. Две модели известной как «Хвасон-8» на шестиосных самоходных пусковых установках типа МАЗ-547 (или их северокорейского аналога). Два типа гиперзвукового боевого оснащения — оперенный снаряд типа головной части «Першинга-2» и планирующий гиперзвуковой глайдер, похожий на классическое представление о российском гиперзвуковом объекте «4202» комплекса «Авангард». Оба объекта — гиперзвуковые, маневрирующие, управляемые боевые блоки, которые способны совершать маневр как по курсу, так и по высоте. Считается, что гиперзвуковой глайдер позволяет более дальний маневр по курсу. Но надо отметить, что наличие системы самонаведения делало боеголовку «Першинга-2» рекордно точной (отклонение до 30 м) и с технологиями 1970-х годов. Первый вариант «Хвасон-8» был испытан осенью 2021 года, а успешные пуски второго варианта северокорейского гиперзвука прошли в январе 2022 года. Вполне вероятно, что эти ракеты уже в 2022 году поступят на вооружение стратегических сил КНДР. Их дальность действия может составить от 3000 до 6000 км, что позволяет поражать широкий диапазон целей в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане — до Гуама и Австралии.

Девятиосные самоходные пусковые установки с межконтинентальными ракетами «Хвасон-15» продолжают представление стратегических ракетных систем. Первый полет эта ракета совершила 28 ноября 2017 года. Считается, что она может доставить боеголовку массой до 1000 кг на дальность в 13 тыс. км. Почти наверняка кроме боеголовки ракета несет комплекс средств преодоления противоракетной обороны — место и запас по массе для этого в головной части ракеты имеется. Теоретически «Хвасон-15» мог бы нести и разделяющуюся головную часть с несколькими боевыми блоками, но, скорее всего, столь продвинутая технология появилась лишь на более поздней северокорейской ракете. Сколько таких ракет на вооружении в КНДР — сложный вопрос. На параде было показано четыре пусковых установки. Можно анализировать номера, которые нанесены на ракеты — если им верить, то ракет может оказаться не менее 15. Теоретически это возможно, но более реалистично выглядит число в 10 таких ракет в составе сил высокой готовности.

Крупнейшая северокорейская ракета «Хвасон-17» замыкала парад. Совершенно точно — это самое мощное ракетное оружие Северной Кореи: межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью действия около 15 тыс. километров на самоходном 11-осном шасси. Первый пуск этой ракеты зафиксирован совсем недавно — 24 марта 2022 года, и независимый анализ параметров этого пуска подтвердил межконтинентальные возможности ракеты. Конечно, деталей по ней крайне мало, но можно с уверенностью говорить, что «Хвасон-17» несет либо мощнейшую боеголовку мегатонного класса, либо несколько баллистических ядерных боевых блоков малой или средней мощности. Второе было бы разумнее с точки зрения максимальной эффективности возвратно-ответного потенциала — если в кризисной ситуации успешно уйдет к цели даже одна ракета, то гарантированно будут поражены ядерными боеголовками несколько целей.

Технологически «Хвасон-17» — это двухступенчатая ракета с жидкостными ракетными двигателями. Система управления, очевидно, автономная инерциальная. Судя по всему, прицеливание ракеты осуществляется поворотом пускового стола и вводом дополнительной информации в память бортовой ЭВМ. Автоматического гирокомпаса, подобного тем, что используются на российских мобильных МБР, на пусковой установке не видно, а следовательно — для подготовки к пуску требуется и точная топопривязка пусковой установки, и некоторое время на выполнение прицеливания ракеты. В условиях воздушной атаки у ракетчиков может не быть на это времени, а значит, логично разместить такие ракеты, уже подготовленные к запускам по конкретным целям, в каких-то временных укрытиях с возможностью быстрого запуска.

Налицо серьезные успехи КНДР в ракетостроении. Такого рода боевые системы сейчас могут себе позволить только наиболее продвинутые технологически государства — США, Россия, КНР. Далее в этой области следует Северная Корея, и уже потом все остальные — Индия, страны ЕС, Пакистан, Иран и т.д. Вероятно, такой рывок КНДР в ракетной гонке очень дорого обошелся стране, но это их выбор — и наличие такого ракетного щита позволяет им делать его самостоятельно.

Дмитрий Корнев — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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