Машина поддержки танков глазами специалиста НАТО.

Бронированные машины поддержки танков, такие как российский «Терминатор», играют свою роль в современной мобильной войне. Бронированная машина поддержки танков уникальна, благодаря своему чрезвычайно высокому уровню защиты, своей огневой мощи и подвижности.

Настоящая статья - перевод материала, опубликованного в австрийском военном издании "Truppendienst". Автор – майор в отставке ВС Норвегии Вальтер Кристиан ХЕЛАНД (Walter Christian Håland). Текст сохранен максимально близко к оригиналу. Изменения обусловлены требованиями поисковой оптимизации. Иллюстрации издания.

Мотопехота является неотъемлемой и постоянной частью механизированных сил. «Вселенная» механизированной пехоты обеспечивает эффективное использование боевой группы на маневренном поле боя. Это трудная роль, которую получили командиры мотопехотного подразделения, требует исключительных навыков, поскольку они должны научиться мыслить в терминах «мобильной войны». Это не означает, что пехотинцы всегда остается в своих транспортных средствах или что они используют БМП только как средство передвижения и спешиваются только для ведения боевых действий. Мобильность, броня и огневая мощь – характеристики механизированной пехоты, которые задействуются во всех операциях в полном объеме.

БМПТ «Терминатор» имеет уникальные боевые характеристики

Бронированная машина поддержки танков "Терминатор"

Машина поддержки танков «Терминатор» не является боевой машиной пехоты и потому не перевозит личный состав. Это также не противотанковое орудие или боевой танк. Машина имеет особые уникальные боевые характеристики и берет на себя роль «универсала». Первоначально она была разработана, чтобы обеспечивать российской* армии поддержку передовых боевых танков в городских районах.

*[Здесь и далее по тексту автор вместо "российский" использует понятия "русский", "русская армия". Прим. "ИВi"]

Разработка основана на опыте, полученном в Первой чеченской войне. Грозный стал сценой ожесточенной битва, которая продолжалась с декабря 1994 г. по август 1996 г. и окончилась овладением города российскими вооруженными силами. Жестокие боевые действия, а также бомбардировки российских ВВС по площадям разрушили большую часть города. Тысячи бойцов и мирных жителей по обе стороны, включая многих этнических русских, погибли. Подразделения чеченских партизан, действовавших с гор, используя партизанскую тактику и рейды, такие как атака Грозного в марте 1996 г., смогли значительно подавить и деморализовать российскую армию.

Характеристики и задачи первой версии "Терминатора"

Русское название "боевая машина поддержки танков" (БМПТ) по-немецки означает бронированную машину поддержки танков (Panzerunterstützungsfahrzeug). У «Терминатора» пять членов экипажа. До 2017 г. массового производства машины не было, производились только небольшие серии. Серия из десяти БМПТ была продана в Казахстан в 2011 г. Помимо России – это единственная страна, которая использует "Терминатор".

Высокотехнологичная автоматическая система управления огнем

К оснащению БМПТ относится круговая защищенность, высокоэффективные средства для обнаружения и распознавания целей, автоматическая система управления огнем, а также смесь ствольного и управляемого ракетного оружия. Улучшенная защищенность машины обеспечивается бронированным корпусом – доработанный корпус танка Т-90А – а также высокозащищенной, низкопрофильной башней. Из-за дополнительной системы экранирования и реактивной брони, которая установлена сбоку по всему периметру корпуса, защищенность "Терминатора" значительно превышает аналогичный показатель танка Т-90.

Сектора экранирования

Машина имеет систему экранирования, которая защищает от высокоточного оружия, образуя экран из аэрозоля, способного противостоять полуактивным лазерным системы обнаружения целей или лазерным дальномерам противника. Система наблюдения обеспечивает оптическое и акустическое обнаружение лазерного излучения, автоматическое наведение аэрозольного экрана на противотанковые боеприпасы противника и поворот панорамного прицела командира на источник лазерного излучения.

30 мм автоматические пушки

Система вооружения закреплена в задней части башни. Машина способна поражать боевые танки, БМП и другие бронированные цели, обороняться от атак вертолетов и медленно и низколетящих летательных аппаратов. БМПТ также эффективно поражает огневые позиции (например, пулеметные точки) и незашишенные цели с помощью автоматических гранатометов (дальность действия 1700 м).

Комплексы ПТУР "Атака-Т"

Машина очень эффективна в бою между домами, поскольку применяет как основное вооружение, так и прицельные устройства с положительными и отрицательными углами возвышения. Боевое применения "Терминатора" в городской черте, должно происходить в соотношении 2 к 1. Это означает, что две БМПТ поддерживают один основной боевой танк. При бое на местности это отношение меняется на противоположное. То есть одна машина поддержки танков взаимодействует с двумя боевыми танками. Это связано со сложностью боя в городе и необходимостью одновременного поражения различных целей на разных высотах.

Использование подобной боевой техники при бое в городе повышает эффективность и результативность основных боевых танков, поскольку может взять на себя часть их боевых задач. В результате танки сосредотачиваются на своей основной цели: поражение других боевых танков и укрепленных целей.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" создана на опыте войны в Чечне

Боевая машина поддержки танков разработана для выполнения следующих задач:

нейтрализация и поражение пехоты, вооруженной ручными гранатами, противотанковыми системами и личным стрелковым оружием – как на открытой местности, так и за укрытиями;

уничтожение защищенных транспортных средств;

уничтожение основных боевых танков, БМП, укрепленных позиций;

уничтожение воздушных целей, летящих на малой высоте и с ограниченной скоростью.

В дополнение к всесторонней баллистической защите на уровне современных боевых танков важнейшее качество машины представляет собой эффективное сочетание различных автоматических вооружений и системы управления:

две 30 мм автоматических пушки (Шипунов 2А42) и один 7,62 мм спаренный пулемет (ПКТМ), предназначенный для поражения легкобронированных и слабозащищенных целей;

два 30 мм автоматических гранатомета (AGS-17), способных поражать слабозащищенные цели на открытой местности;

четыре сверхзвуковые управляемые ракеты ("Атака-Т") для поражения бронированных целей в пределах их дальности (6000 м);

большой запас боеприпасов, который обеспечивает высокую устойчивость;

автоматическая система управления огнем, оптимизированная для обнаружения и уничтожения нескольких целей.

Противотанковая ракета "Атака-Т" с дальностью до 6 000 м

Существенными особенностями системы основного вооружения в рабочем модуле являются:

размещение автоматических пушек и управляемых ракет за пределами боевого отделения экипажа и управление ими дистанционно;

возможность установки всех электронных частей системы вооружения, системы защиты и рабочих станций в автономном рабочем модуле на различные типы шасси.

Появление машины поддержки танков на рынке вооружений имеет следующие причины:

массовое использование автоматического стрелкового и противотанкового оружия в современном бою;

невозможность эффективного поражения таких целей с помощью обычного основного вооружения танков;

недостаточное бронирование применяемых в настоящее время БМП, в результате чего, они не могут использоваться с тех же позиций, что и танки, и не могут обеспечить эффективной огневой поддержки пехотным подразделениям;

потребность в применении бронетехники в горах, лесах и населенных пунктах.

БМПТ-72 ("Терминатор 2")

БМПТ-72 Российской Федерации, также известная под обозначением «Терминатор 2», – это новая версия машины поддержки танков. Впервые она была представлена на российской выставке вооружений Russian Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле в сентябре 2013 г. Компания "УралВагонЗавод" презентовала БМПТ-72 как улучшенную, современную и более выгодную альтернативу танкам Т-72.

По опыту войны в Чечне и серьезных потерь танков во время битвы за Грозный Российская армия решила модернизировать «Терминатор», основанный на базе Т-90А. Военные действия в городской местности или партизанские войны являются сложным сценарием для обычных тяжелых танков, а такое средство огневой поддержки, как БМПТ вместе с модификациями существующих танков – правильное решение. Новая машина оснащена системой управляемого оружия и может уничтожать БТР, боевые танки и другие бронированные объекты противника.

БМПТ инициировала новую концепцию боевой поддержки, которая не была полностью охвачена пользователями. Конструкторы убеждены, что новая конфигурация может быть лучше интегрирована в тактику боя. Согласно этому подходу на пригодной для танков местности одна БМПТ поддерживает один боевой танк (или две БМПТ один боевой танк в городских условиях) и, тем самым, обеспечивает максимальное увеличение огневой мощи всего подразделения.

Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор 2"

Конструкция БМПТ-72

Машина поддержки танка БМПТ-72 построена на шасси основного боевого танка Т-72. БМПТ-72 пригодна для различных климатических зон, а также для городской местности и любых условий освещенности. Новый вариант следует за машиной поддержки танков «Терминатор». Благодаря отказу от двух гранатометов на борту, экипаж уменьшен до трех человек. Водитель сидит посередине в передней части корпуса, в то время как места наводчика и командира размещены в глубине боевого отделения экипажа.

Новая машина обладает улучшенной огневой мощью, защищенностью и тактической системой боевого управления. Благодаря отказу от двух автоматических гранатометов и 2100 гранат, боевой вес уменьшен с 47 до 44 т. Габаритные размеры составляют 7,2 м в длину и 3,59 м в ширину.

Вооружение боевой машины поддержки танков БМПТ-72 оснащена двумя 30 мм автоматическими пушками 2А42 с боекомплектом из 850 снарядов, включая APRS-T, HEF-I, AP-T, KE. Дополнительно четыре противотанковых управляемых ракетных комплекса "Атака-Т", которые используются против бронетехники и вертолетов или пехотных целей и эффективны до 6000 м, и спаренный пулемет с механизмом дистанционного перезаряжания.

Изменение конфигурации размещения ПТУР "Атака-Т"

Системы наблюдения и боевого управления БМПТ-72 "Терминатор 2" располагает каналами визуального и теплового видения, лазерным дальномером, лазерным каналом для управляемого оружия, а также независимой стабилизацией поля зрения по азимуту и высоте и, таким образом, предлагает наводчику мультиспектральный прицел. Командир имеет панорамный прицел, а место наводчика оснащено перископами с тепловизорами. Визуальный канал позволяет наводчику и командиру днем распознавать цели на дальности 5000 м.

БМПТ-72 имеет расширенную систему управления огнем, обеспечивающую наблюдение за местностью и обнаружение целей при любых условиях погоды и освещенности. Машина поддержки танков оснащена баллистическим вычислителем, учитывающим поправки на внешние погодные условия. Кроме того, имеется блок оружия, стабилизированный по двум осям, с электромеханическим наведением по направлению и высоте.

Защищенность Корпус и башня БМПТ-72 имеют стальную броню. Базовый корпус доработан за счет установки модульной реактивной и многоцелевой брони спереди и по бокам. В задней части корпуса интегрирована защита от кумулятивных зарядов. Шесть дымовых гранатометов по обе стороны от башни способны создать дымовую завесу для защиты машины от средств наблюдения противника. Частью оснащения также является система защиты от ОМП.

Двигатель Заказчикам на выбор предлагаются два варианта двигателей. Привод боевой машины поддержки танков включает:

либо четырехтактный V-84MS 12-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением и редукторным центробежным мотором с турбонаддувом,

либо четырехтактный 12-цилиндровый многотопливный двигатель V-92S2 с жидкостным охлаждением и турбонаддувом.

Вариант V-84MS вырабатывает 840 л.с., V-92S2 – 1000 л.с. Механический привод БМПТ-72 включает коробку передач, две концевых передачи и коаксиальные боковые передаточные механизмы. Коробка передач имеет семь передних и одну заднюю передачу.

Машина оснащается дизель-генератором DGU 5-P27.5-VM1 или DGU8-P27.5-VM1, которые вырабатывают либо 5 кВт, либо 8 кВт электроэнергии. Генератор находится в бронированном отсеке на левой плите над гусеницей. Все системы работают в режиме тишины.

Боевая маштна поддержки танков "Терминарор 2"

Подвижность Машина имеет торсионную систему подвески с обеих сторон, включающую шесть опорных колес, ведущее колесо спереди и ведущую шестерню сзади. Внутренняя часть гусеницы стабилизирована тремя опорными роликами. БМПТ-72 имеет максимальную скорость 60 км/ч и запас хода с дополнительными топливными баками 500 км. Транспортное средство способно пересечь канаву шириной 2,8 м.

Выводы

Боевая машина поддержки танков является одним из наиболее вооруженных и защищенных средств этого типа. Она имеет башню с дистанционным управлением, которая оснащена двумя 30 мм автоматическими пушками 2A42 с двойной ленточной подачей боеприпасов, четыре пусковых устройства для противотанковых управляемых ракет типа «Атака» и один 7,62-мм пулемет ПКТМ.

По обе стороны от корпуса установлено по одному 30 мм автоматическому гранатомету АГС-17 каждый для прицельного огня вперед. В отличие от первого поколения «Терминатора», изготовленная как новая многоцелевая машина поддержки танков БМПТ-72 («Терминатор 2») создана на основе танка Т-72. Поэтому для вооруженных сил, которые уже имеют в общей сложности более 20 тыс. единиц T-72, она представляется экономически целесообразным решением.

«Терминатор 2» оснащен необитаемой башней с дистанционным управлением, которая имеет многоканальные оптические и тепловизионные камеры, усилители остаточного света и систему управления огнем. Сенсорная линия работает днем и ночью, в любых погодных условия и распознает или идентифицирует малоразмерные цели на большой дальности. БМПТ-72 оснащена двумя 30 мм автоматическими пушками 2А42, четырьмя 130 мм противотанковыми управляемыми ракетными комплексами типа "Атака", одним 7,62 мм пулеметом (ПКТМ) и двумя 81 мм дымовыми гранатометами. "Терминатор 2" демонстрирует высокую степень защищенности, высокую огневую мощь и хорошую мобильность.

Выживаемость БМПТ достигается её низким силуэтом, камуфляжной окраской и компактной конструкцией, а также высокотехнологичной реактивной броней. Эта броня защищает от управляемых противотанковых ракет, в том числе с тандемной боевой частью, и бронебойных снарядов. По сторонам и в задней части бронемашина защищена реактивной броней и экранами от кумулятивных боеприпасов. Топливные баки размещены в бронированных зонах. Высокая мобильность и маневренность БМПТ достигается, благодаря 1000-сильному четырехтактному турбодизельному двигателю с жидкостным охлаждением, высокотехнологичному приводу и ходовой части.

Машина может использоваться для эффективного уничтожения боевых танков, БМП, БТР и других бронированных целей, подавления огневых позиций противника, а также гранатометчиков или пехоты вооруженной системами противотанкового оружия. «Терминатор» не является бронетранспортером и не перевозит пехоту, но он обеспечивает поддержку наступающих танков, обладает равной (или лучшей) защищенностью или такой же мобильностью, как и у основных боевых танков. Благодаря его применению, основные боевые танки в городских условиях могут сконцентрироваться на поражении защищенных целей и, одновременно, с помощью БМПТ оставаться прикрытыми от вражеской пехоты.

По материалам журнала "Truppendienst"